Grande Fratello: televoto annullato per provvedimenti disciplinari

Mercoledì 8 gennaio ci saranno dei provvedimenti disciplinari decisi dal Grande Fratello contro alcuni concorrenti del reality show. Nel mirino degli autori ci sarebbero Ilaria Galassi, dopo la lite con Helena Prestes, e la stessa modella brasiliana per il lancio del bollitore contro Jessica Morlacchi. In nomination, per il preferito, c'erano: Bernardo Cherubini, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando.

La decisione della produzione

Nel comunicato ufficiale del programma, il Grande Fratello annuncia: "Il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno votato tramite SMS saranno regolarmente rimborsati". Il post lascia aperta la porta a tutte le speculazioni.

Nel testo, infatti, non si specifica se il provvedimento coinvolgerà uno o più gieffini, né se il destinatario della sanzione sarà costretto ad abbandonare immediatamente il programma, o se sarà il pubblico a decidere il suo destino attraverso un televoto flash, come già successo in passato.

Helena è una delle concorrenti coinvolte nei provvedimenti disciplinari

I due episodi controversi

Dopo la ventesima puntata del reality show, un confronto molto acceso tra Ilaria Galassi ed Helena Prestes è degenerato rapidamente in una lite, con urla e accuse reciproche. Durante il litigio, Chiara Cainelli ha detto a Stefania Orlando: "Gli ha messo proprio le mani addosso". La regia ha subito staccato l'audio e inquadrato il giardino, mentre dal confessionale chiamavano Ilaria.

Il secondo episodio coinvolge Helena e Jessica Morlacchi. La tensione è esplosa per un motivo apparentemente banale: la modella brasiliana non ha dato il pane alla cantante. Questo ha portato Jessica a chiamare Helena "imbecille" in più occasioni, nonostante le richieste della modella di smetterla. La situazione è precipitata quando Helena, esasperata dalle provocazioni, ha tentato di versare addosso a Jessica l'acqua fredda del bollitore, prima di essere fermata da Javier Martinez e Maxime Mbanda. Helena ha poi scagliato il bollitore e insultato Jessica chiamandola ripetutamente "put.ana".