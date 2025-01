Grande Fratello, televoto sospeso: ecco i gieffini coinvolti nei provvedimenti disciplinari

Poche ore fa, il Grande Fratello ha annunciato la sospensione del televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Bernardo Cherubini, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando. La decisione, già nell'aria, come spiegato nel comunicato ufficiale, è stata presa a causa di imminenti provvedimenti disciplinari che saranno rivelati durante la puntata di mercoledì 8 gennaio 2025.

Secondo un'indiscrezione riportata da TV Blog, le misure riguarderanno le concorrenti Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, coinvolte in accese discussioni e comportamenti ritenuti inappropriati. La scaletta della puntata sarà quindi rivoluzionata, con l'attenzione rivolta principalmente a questi episodi di tensione che hanno infiammato gli ultimi giorni nella Casa.

Possibili scenari

Tra le ipotesi al vaglio della produzione, come precisa il portale, ci sarebbe la messa al televoto delle tre concorrenti, lasciando al pubblico la scelta su chi eliminare. L'esito del televoto potrebbe essere comunicato durante la puntata del 13 gennaio 2025, ma non si escludono altre forme di sanzione, come ammonizioni o provvedimenti più drastici.

Jessica sarebbe una delle destinatarie dei provvedimenti disciplinari

Gli episodi sotto accusa

Dopo la ventesima puntata, un confronto acceso tra Ilaria ed Helena è degenerato rapidamente. Durante il litigio, caratterizzato da urla e accuse reciproche, Chiara Cainelli ha detto a Stefania Orlando: "Le ha messo proprio le mani addosso". La regia, in evidente difficoltà, ha immediatamente staccato l'audio e inquadrato il giardino, mentre Ilaria veniva convocata nel confessionale.

Il secondo episodio ha coinvolto l'ex voce dei Gazosa, scatenando una baraonda apparentemente nata da un motivo banale: la modella brasiliana non avrebbe condiviso il pane con la cantante. Jessica, visibilmente irritata, ha iniziato ad appellare Helena "imbecille" ripetutamente, nonostante le richieste di moderare i toni. La situazione è degenerata quando Helena, esasperata, ha preso il bollitore e ha tentato di versare acqua fredda addosso a Jessica. Il gesto è stato prontamente bloccato da Javier Martinez e Maxime Mbanda, ma la modella, in preda alla rabbia, ha poi lanciato il bollitore e insultato pesantemente Jessica, utilizzando epiteti volgari.

Grande Fratello: televoto annullato per provvedimenti disciplinari

La puntata dell'8 gennaio: cosa aspettarsi

Il conduttore Alfonso Signorini sarà chiamato a gestire una serata carica di tensione, in cui la trasparenza e la coerenza nelle decisioni della produzione saranno fondamentali per evitare ulteriori polemiche. La sorte delle tre concorrenti coinvolte resta incerta, ma la puntata promette di essere uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione.