Grande Fratello, Helena Prestes: "Sono stata con due ragazze", ma su Zeudi non si sbilancia

La modella brasiliana ha fatto coming out, rivelando di aver avuto in passato relazioni con due ragazze, ma ha abilmente evitato di rispondere a una domanda sulla possibile attrazione verso Zeudi Di Palma.

La modella brasiliana Helena Prestes, una delle protagoniste più amate del Grande Fratello, ha deciso di aprirsi su un aspetto molto personale della sua vita, regalando momenti di autenticità e riflessione ai coinquilini e al pubblico. Durante una chiacchierata con Luca Calvani e Maxime Mbanda, Helena ha raccontato di essere attratta anche dalle ragazze e di aver avuto in passato relazioni con due persone dello stesso sesso.

Confessione notturna di Helena Prestes: "Sono attratta anche dalle ragazze"

Nel corso della serata, il rugbista Maxime Mbanda, entrato nella Casa lunedì scorso, ha affrontato l'argomento con domande molto dirette, chiedendo a Helena se fosse attratta da Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, e in generale da altre ragazze. La modella ha risposto con sincerità: "Sì, certo, io in passato sono anche stata con due ragazze."

Di fronte all'insistenza di Maxime, che ha insinuato un possibile interesse per Zeudi, Helena ha preferito non rispondere, trovando però il supporto di Luca Calvani, che ha commentato la chimica evidente tra le due: "Quando ho visto i video con Zeudi ho pensato che sarebbe una cosa diversa da quella con Javier".

"Lei è una ragazza bella e complessa, piena di cose belle. Quando ha iniziato ad accarezzarti e coccolarti, è stato bellissimo - ha specificato l'attore toscano - Nessuno si aspettava che nascesse questa cosa, tantomeno Javier. Però tutto può essere, che sia amicizia o altro. Vivitela per come viene, insieme state bene."

Il racconto a Zeudi sotto le coperte

Più tardi, Helena ha condiviso con l'ex Miss Italia, con cui esiste un evidente legame, il discorso fatto con Maxime e Luca, rivelando di essersi sentita un po' spiazzata dall'approccio diretto del rugbista. Tuttavia, ha apprezzato l'intervento di Luca, che ha saputo stemperare la tensione commentando i filmati delle loro interazioni mostrati in puntata. In un momento di intimità, Helena ha svelato a Zeudi ulteriori dettagli sul suo passato, rivelando che la sua prima relazione con una ragazza risale a quando aveva appena 17 anni.

Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi rientra nella Casa e svela a Luca Calvani informazioni dall'esterno

"Non è durata tanto, ho seguito la vita e certe cose che mi sono capitate. Poi è successa la cosa di mia mamma e mia sorella." Helena ha condiviso anche le difficoltà vissute in famiglia, parlando di sua sorella, che, dopo essere rimasta incinta, ha intrapreso una relazione con una donna, scatenando la reazione negativa della madre. La modella ha poi raccontato che la sua ultima relazione con una donna risale a quattro anni fa.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post