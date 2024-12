Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi rientra nella Casa e svela a Luca Calvani informazioni dall’esterno

Enzo Paolo Turchi, ex concorrente amatissimo dal pubblico del Grande Fratello, è rientrato nella Casa per preparare una nuova coreografia che i gieffini metteranno in scena durante la puntata in diretta di lunedì 23 dicembre. Il noto coreografo, che aveva lasciato il programma per tornare dalla sua famiglia, ha colto l'occasione per offrire qualche consiglio a Luca Calvani, con cui aveva stretto un legame speciale durante la sua permanenza.

Il ritorno di Enzo Paolo e le dirette a Luca Calvani

Dopo essere stato uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione, i marito di Carmen Russo aveva deciso di abbandonare il reality per tornare a dedicarsi alla sua famiglia, in particolare alla figlia Maria, nata nell'ottobre del 2013. Tuttavia, il conduttore Alfonso Signorini gli ha concesso il ruolo di coreografo esterno, permettendogli di rientrare temporaneamente nella Casa per preparare i balletti che animano le dirette del lunedì.

Durante il suo ritorno, Enzo Paolo non ha mancato di dispensare consigli. Fingendo di mostrare dettagli legati alla coreografia, avrebbe fatto capire a Luca alcuni aspetti su come il pubblico percepisce il suo comportamento all'interno della Casa. "E va bene. Io posso stare anche a guardare, ho fatto il protagonista la volta scorsa, so tutto, ho capito tutto, ho capito tardi ma ho capito tutto", ha risposto l'attore.

Luca Calvani avrebbe avuto delle dritte da Enzo Paolo

Nel frattempo, le dinamiche all'interno della Casa continuano a infiammare gli animi. Luca Calvani, in una conversazione notturna con Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, ha rivelato un retroscena sul suo controverso rapporto con Jessica Morlacchi, l'ex voce dei Gazosa. Luca ha dichiarato che la coinquilina gli avrebbe proposto di fingere una relazione per attirare l'attenzione del pubblico.

"Mi ha chiesto di inscenare una relazione per attirare l'attenzione su di noi durante le puntate di prima serata." Stefania Orlando non ha esitato a esprimere la sua opinione, suggerendo che Luca avrebbe dovuto svelare questo dettaglio in diretta: "Raccontiamo allora anche quando mi hai proposto di fare una finta storia perché avevi paura che io uscissi." Luca, tuttavia, ha spiegato la sua scelta di non abbassarsi a certi livelli: "A me non sembrava il caso di scendere così in basso. Ho la verità dalla mia parte."