Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma: torna la ship saffica nella Casa?

L'improvviso avvicinamento tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello ha scatenato un'ondata di reazioni tra i fan del reality show. La modella brasiliana, che solo poche ore prima aveva confessato i suoi sentimenti al pallavolista Javier Martinez, è stata vista scambiarsi coccole con l'ex Miss Italia, alimentando sospetti e curiosità.

Un legame che divide i fan

Il pubblico si è subito spaccato sull'interpretazione di questa nuova dinamica: da un lato, molti sostengono la nascita di una possibile "ship" tra le due concorrenti, ricordando momenti simili accaduti nelle edizioni precedenti, come il legame tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Dall'altro, c'è chi guarda con sospetto alle mosse di Zeudi, considerandole strategiche e mirate a inserirsi in una delle dinamiche più seguite del reality per ottenere maggiore visibilità.

Il passato di Zeudi e le rivelazioni social

Un dettaglio che sta attirando l'attenzione è il presunto orientamento bisessuale di Miss Italia 2021. La concorrente, secondo l'opinionista Deianira Marzano, avrebbe avuto in passato relazioni con donne, un aspetto che lei stessa non avrebbe mai nascosto. Questo dettaglio era già stato anticipato sui social, con Marzano che aveva scritto sul suo profilo Instagram.

Zeudi De Palma al Grande Fratello

"Nell'ambiente si sa che a Zeudi piacciono le donne. Ha avuto una relazione con una di loro, e sicuramente questo sarebbe venuto fuori durante il programma." Helena, già al centro di numerose tensioni con gli altri concorrenti, ha trovato nell'ex Miss Italia un sostegno che sembra compensare il rifiuto ricevuto da Javier.

Il pallavolista, infatti, le ha chiarito che tra loro non potrà esserci altro che un'amicizia. In questo scenario, l'affetto e le attenzioni di Zeudi potrebbero rappresentare una nuova apertura per Helena, che gode di un forte supporto da parte del pubblico nonostante le critiche ricevute dal resto del gruppo.

Strategia o vero interesse?

Gli autori del programma, sempre alla ricerca di dinamiche accattivanti, sembrano aver trovato in questo rapporto un nuovo filone da esplorare. Tuttavia, i dubbi sul reale interesse di Zeudi restano, con i detrattori che ipotizzano un tentativo calcolato di conquistare il favore del pubblico sfruttando il legame con una delle concorrenti più amate.