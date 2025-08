Grande Fratello, Helena Prestes resta in Italia: rifiuta un’offerta di lavoro per amore di Javier

Protagonista amatissima dell'ultima edizione del Grande Fratello, Helena ha deciso di rinunciare a un'esperienza in Spagna per iniziare una nuova vita con il pallavolista argentino.

Dopo il successo ottenuto al Grande Fratello italiano, per Helena Prestes si erano aperte le porte della versione spagnola del reality, il Gran Hermano. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, la modella brasiliana - seconda classificata nell'ultima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini - sarebbe stata contattata dai produttori iberici.

Ecco perché Helena ha detto no alla proposta spagnola

Da Madrid vorrebbero che Helena entri a far parte del cast della prossima stagione del reality. Una proposta importante, che avrebbe potuto darle ancora più visibilità a livello internazionale, ma la sua risposta ha lasciato con l'amaro in bocca gli autori spagnoli: Helena per ora avrebbe infatti rifiutato l'offerta.

Il motivo di questa scelta non è legato a impegni professionali, ma a ragioni di cuore. La modella, infatti, preferirebbe rimanere in Italia per stare vicina a Javier Martinez, il pallavolista argentino conosciuto proprio all'interno della Casa del Grande Fratello. Tra i due, la sintonia è nata giorno dopo giorno davanti alle telecamere ed è proseguita anche lontano dai riflettori.

Helena Prestes

Il precedente gemellaggio tra il Grande Fratello e il Gran Hermano

Nonostante Venza, che ha diffuso il rumor sul suo profilo Instagram, abbia lasciato aperto un piccolo spiraglio scrivendo: "Quasi sicuramente rifiuterà", tutto lascia pensare che Helena non abbia alcuna intenzione di separarsi dal suo compagno. La notizia arriva a un anno dal "gemellaggio" tra il Grande Fratello italiano e quello spagnolo, che lo scorso anno aveva visto protagonisti alcuni scambi tra concorrenti.

Dall'Italia partirono prima Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta e poi Tommaso Franchi, che trascorsero alcuni giorni nella Casa iberica, mentre la modella spagnola Maica Benedicto era arrivata nei Lumina Studios di Roma per vivere l'esperienza italiana. In Spagna nacque anche l'amore tra Shaila e Lorenzo, la loro storia si è conclusa nel corso dell'ultima puntata del programma, quando l'ex velina lasciò in diretta Spolverato.

Convivenza a Terni: un nuovo capitolo per la coppia

Nel frattempo, Helena e Javier hanno deciso di fare un passo importante nella loro relazione: andare a convivere. La coppia avrebbe scelto Terni, città in cui l'argentino militerà nella prossima stagione di pallavolo. È stato lo stesso sportivo ad annunciare la novità: "Helena verrà a vivere a Terni con me, saremo sempre insieme praticamente e conoscerà anche un'altra parte di Javi, quella del pallavolista professionista, che ancora non conosce".