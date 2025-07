Grande Fratello, Javier Martinez e Helena Prestes hanno deciso: ecco in quale città andranno a convivere

Dopo mesi di conoscenza all'interno della Casa del Grande Fratello e un amore nato sotto gli occhi del pubblico, Javier Martinez e Helena Prestes sembrano fare sul serio: ora sono pronti a iniziare una nuova vita insieme, sotto lo stesso tetto. A rivelarlo è lo stesso Javier in un'intervista rilasciata a Pallacanestrobiella.it, in cui annuncia ufficialmente che Helena lo raggiungerà a Terni, dove lui inizierà una nuova avventura sportiva nella pallavolo di Serie A3.

Il ritorno alla pallavolo di Javier dopo il reality

Il pallavolista argentino, infatti, ha appena firmato con la Terni Volley Academy, progetto giovane e ambizioso guidato dal presidente Giampiero Santini. Una nuova sfida sportiva che segna anche un nuovo capitolo personale per l'ex volto del reality show. "Quando dico che il GF mi ha dato tanto mi riferisco soprattutto ad Helena, ho trovato davvero l'amore con lei", si legge sul portale.

Helena e Javier: ora pronti a convivere

"Quello che desidero ora è riuscire ad incrociare armoniosamente tutto: lavoro,sport, amore .. E sono certo di farcela anche perché te lo dico in anteprima Helena verrà a vivere a Terni con me, saremo sempre insieme praticamente e conoscerà anche un 'altra parte di Javi, quella del pallavolista professionista, che ancora non conosce", ha raccontato con emozione.

Il sogno dell'ex gieffino: unire amore, sport e carriera mediatica

L'ex gieffino ha spiegato come l'esperienza nel reality gli abbia dato tanto, soprattutto dal punto di vista umano e sentimentale. "Il Grande Fratello è stata un'esperienza stupenda, stimolante, a volte anche dura. Ma non ho mai pensato di abbandonare del tutto la pallavolo. Avevo solo bisogno di tempo per capire se potevo conciliare la carriera sportiva con il mondo mediatico. Ora so che posso farlo, senza dover rinunciare a nulla.

Martinez, che sarà uno dei veterani della Terni Volley Academy, ha parlato anche della grande energia che percepisce nei giovani compagni di squadra e dell'entusiasmo per il progetto: "Il fatto che a Terni la Serie A mancasse da 40 anni dimostra quanta voglia ci sia di costruire qualcosa di importante. Giocheremo al PalaTerni, una struttura nuova che non vedo l'ora di vivere dal vivo".

Dall'amore nato davanti alle telecamere alla rinascita sportiva: per Javier Martinez è tempo di nuovi inizi. Con Helena, che potrebbe sposare la prossima estate, accanto e una nuova maglia sulle spalle, è pronto a dimostrare che si può essere atleti, personaggi pubblici e uomini innamorati, tutto insieme.