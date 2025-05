Grande Fratello, Amanda e Iago sotto accusa: è vera passione o tutto costruito per qualche copertina?

Dopo la fine del Grande Fratello, molti ex concorrenti hanno scelto di tornare alla normalità, lontano dai riflettori. Alcuni si sono eclissati del tutto, altri invece hanno mantenuto i rapporti nati nella Casa. Tra questi ultimi ci sono Amanda Lecciso e Iago Garcia, protagonisti di un gossip che sta infiammando il web: tra i due, a quanto pare, ci sarebbe del tenero.

Le dichiarazioni a La Volta Buona che hanno acceso il gossip

Secondo i rumors, Amanda e Iago avrebbero iniziato a frequentarsi una volta usciti dal reality, e il legame si sarebbe trasformato in qualcosa di più. A confermare il feeling sono state le loro dichiarazioni, rilasciate in due diverse puntate del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo.

Lei, più riservata, aveva commentato: "Tra noi è nata una bella amicizia in un contesto insolito. Ci stiamo conoscendo, vedremo." Lui, invece, si era lasciato andare a parole decisamente più cariche di emozioni: "Sono in Spagna, ma il mio cuore è lì."

Iago e Amanda

Parole che non sono passate inosservate, soprattutto dopo che il settimanale Chi ha pubblicato uno scatto inequivocabile: un bacio tra i due, immortalato in pieno centro. E da lì, la favola ha preso piede, ma non tutti sembrano credere a questa storia d'amore. Nelle ultime ore, un post pubblicato su X da Grazia Sambruna, giornalista del Corriere della Sera, ha gettato ombre sulla coppia.

Il post che ha insinuato il dubbio

"C'è questa coppia sulla bocca di tutti che per me è proprio fake - e purtroppo non ho torto. Ma non mi va di dire di chi si tratta per non rovinare la favola a nessunə. Alla fine, non fanno nulla di male, solo pubblicità a se stessi. Ne abbiamo viste tante, nel tempo. Pazienza."

Il commento ha immediatamente acceso il dibattito tra gli utenti, e tra le risposte più notate c'è stata quella di Stefania Orlando: "Ho capito." Una frase che, detta così, può sembrare innocua... ma che in realtà ha fatto scattare nuove supposizioni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Stefania, ex gieffina molto amata e che molti vedrebbero bene nel ruolo di opinionista nella prossima edizione del reality, ha (o aveva) ottimi rapporti con Amanda e Iago. Ma non solo: durante il programma, qualcuno aveva anche ipotizzato un flirt tra lei e Garcia. Ecco perché la sua risposta è stata interpretata da molti come una frecciatina, forse nemmeno troppo velata, alla neo-coppia.

La Sambruna ha poi chiarito che non si riferiva a Helena Prestes e Javier Martinez, ma ha rincarato la dose con un'altra riflessione: "Dentro la casa lui non mi convinceva molto, non prendeva mai le sue difese. Mi pareva un po' paraculo. Fuori li sto vedendo bellissimi, molto innamorati, ma... magari mi sbaglio. Alcune fonti mi hanno confermato le mie impressioni."

Sebbene la giornalista non abbia fatto nomi, molti utenti hanno subito pensato che il riferimento fosse proprio ad Amanda e Iago Garcia. Il fatto che l'attore spagnolo torni spesso in Italia per un progetto cinematografico e non per la Lecciso ha alimentato ulteriormente i sospetti. Per ora, i diretti interessati non hanno replicato alle indiscrezioni, ma sui social c'è chi continua a credere nel loro amore... e chi resta scettico. Una cosa è certa: la storia tra i due ex gieffini continua a far parlare.