Grande Fratello, Zeudi DI Palma guadagna sulla follia dei fan: ecco quanto costa incontrarla

Dopo il Grande Fratello, Zeudi Di Palma continua a far parlare di sé. I suoi fan infatti, potranno presto incontrarla il prossimo 11 giugno, ma non senza qualche polemica per i prezzi.

Hai guardato l'ultima edizione del Grande Fratello e ora sogni di incontrare Zeudi Di Palma? Bene, ora puoi: però ti costerà fino a 120 euro.

L'incontro dell'11 giugno con Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma

Il prossimo 11 giugno infatti, al Teatro Olimpico di Roma si terrà un incontro con Zeudi Di Palma; i biglietti, appena messi in vendita, stanno già esaurendo. E a che prezzi.

Per un posto in balconata 50 euro, mentre per poltronissima centrale e meet and greet, quindi l'esperienza completa, ben 120 euro.

"Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile!" - si legge sul sito del Teatro - "Al nostro prossimo FanMeet l'energia dei nostri spettacoli si fonde con la bellezza e il carisma di un'artista davvero speciale: una vera Miss Italia".

Nella locandina invece, si annuncia "uno spettacolo ricco di sorprese, musica e momenti che vi lasceranno senza fiato". Inoltre, "avrai la possibilità di interagire con la nostra incredibile Zeudi, conoscendo in prima persona il suo talento e il suo fascino". Poi la chiamata finale: "Non perdetevi questa opportunità che promette di essere una celebrazione dell'eleganza, dell'arte e della passione. Segnatelo sul calendario e unitevi a noi per un'esperienza che supererà tutte le vostre aspettative! Siete pronti a incontrare la nostra Zeudi? Vi aspettiamo!".

I tatuaggi

Zeudi al Grande Fratello

Già nei giorni scorsi, avevano fatto discutere i prezzi dei tatuaggi effettuati dall'ex coinquilina. Pare infatti, che per farsi tatuare da Zeudi Di Palma, i costi siano piuttosto elevati: 300 euro per dei doodle stilizzati, e probabilmente nemmeno originali.

I fan hanno iniziato presto a condividere le immagini su X e sono intervenuti anche diversi tatuatori di lunga esperienza, sottolineandone i prezzi fuori mercato e la riuscita non particolarmente brillante.