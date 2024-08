Grande Fratello, Greta e Sergio di nuovo in crisi: il gesto di lei non passa inosservato

I due ex concorrenti del reality show di Alfonso Signorini sono di nuovo ai ferri corti, come dimostra il gesto di Greta

Brutte notizie per i Sergetti, come si chiamano sui social i fan della coppia formatasi durante l'ultima edizione del Grande Fratello. Greta Rossetti e Sergio D'Ottavio, infatti, sembrano essere arrivati a un nuovo punto di rottura. Nelle ultime ore, Greta ha smesso di seguire Sergio su Instagram, mentre lui ha deciso di partire con i suoi amici per Bali, sollevando non pochi sospetti tra i fan.

Segnali di crisi sui social: Greta e Sergio si allontanano?

Negli ultimi mesi, i rapporti tra i due ex gieffini si erano già raffreddati, con i fan che avevano notato una mancanza di interazioni sui rispettivi profili Instagram. Ad agosto, Sergio e Greta avevano trascorso le vacanze separatamente, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla crisi della coppia. Ieri, la situazione è sembrata precipitare quando Greta ha risposto a una domanda di una follower su Instagram, lasciando intendere che la loro relazione fosse in crisi.

"Come accorgersi quando finisce una relazione? Quando non ci sono più cose in comune, quando mancano dolcezza e attenzioni. Soprattutto, quando l'altra persona preferisce divertirsi da sola, senza includerti nei suoi piani, è un chiaro segnale che non c'è più spazio per te", ha scritto Greta, smentendo però che si trattasse di una frecciatina a Sergio.

Sergio e Greta in una foto durante il Grande Fratello

Tuttavia, poco dopo è apparso sui social un video che mostrava Sergio divertirsi da solo in una discoteca a Bali. Anche se potrebbe trattarsi di una coincidenza, molti hanno interpretato il post di Greta come un riferimento diretto all'imprenditore laziale, alimentando le speculazioni di una possibile nuova rottura tra i due ex gieffini.

Oggi, la decisione di Greta di "unfolloware" Sergio su Instagram sembra sancire ufficialmente una nuova crisi tra i due, forse la definitiva, dopo quella avvenuta qualche mese fa. Allora, Sergio aveva annunciato la fine della relazione con Greta tramite un comunicato su Instagram, accusandola di tradimento, salvo poi ritrattare. I fan restano in attesa di ulteriori sviluppi, ma il futuro della coppia appare più incerto che mai.