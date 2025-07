Zeudi Di Palma: nuovo amore dopo il Grande Fratello? Spunta un misterioso ragazzo di Napoli

Zeudi Di Palma, finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, è tornata al centro del gossip per un presunto flirt con un misterioso ragazzo. Durante la sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia, l'ex reginetta di bellezza aveva raccontato della sua bisessualità e si era molto avvicinata a Helena Prestes, facendo sognare il fandom delle Zelena. Dopo che la modella brasiliana ha intrapreso una relazione con Javier Martinez, oggi anche l'ex Miss Italia sembra aver voltato pagina.

La segnalazione bomba: "Sta con un ragazzo di Napoli"

Nelle ultime ore, sui social - in particolare su X - stanno circolando foto e video che ritraggono Zeudi in compagnia di un ragazzo misterioso in uno chalet napoletano. E la segnalazione è arrivata puntuale anche a Deianira Marzano.

Ecco cosa ha raccontato l'esperta di gossip: "Zeudi sta insieme a un ragazzo di Napoli. Domenica sono stati visti a Miranapoli insieme. Si frequentano da mesi, ci sono prove, foto, video e momenti che li ritraggono insieme. Era una storia tenuta nascosta, ma adesso è venuta fuori".

Lo scatto di Zeudi con il presunto flirt

L'influencer ha poi rincarato la dose con una frecciatina non da poco: "La cosa si sapeva già, ma appena voi capite che sta con un ragazzo e non con una ragazza, vi mettete a fare le pazze... e lei, furbettina, deve tenerselo nascosto". Insomma, sembra proprio che Zeudi abbia scelto la strada della discrezione, forse per evitare critiche e polemiche... che però sono comunque arrivate.

Dal Grande Fratello al business: tattoo, spettacoli e... polemiche

Dopo il reality, Zeudi non è rimasta certo con le mani in mano. Prima la discussa iniziativa legata ai tatuaggi, poi l'annullamento del meet & greet romano con i fan . E proprio sul fronte tattoo era scoppiata una polemica niente male. Il 7 maggio, aveva annunciato l'apertura delle prenotazioni per la sua nuova carriera di tatuatrice. Tutto bene, se non fosse che il prezzo ha fatto letteralmente infuriare il web: 300 euro per un tatuaggio da 6 cm, con misura standard 3x3 cm.

Tra un tattoo, uno spettacolo e un meet & greet, l'amore sembra aver bussato alla porta di Zeudi. Il misterioso ragazzo di Napoli è reale e, a quanto pare, la frequentazione va avanti da diversi mesi. Che sia finalmente arrivato per lei il momento di vivere una storia lontana dai riflettori?