Grande Fratello, fan di Beatrice Luzzi contro Letizia Petris: "Pazza psicopatica che picchia l'ex"

Con l'avvicinarsi della nuova edizione del Grande Fratello, le tensioni tra gli ex concorrenti della passata stagione non accennano a placarsi. Un recente commento di Letizia Petris ad un video in cui Beatrice Luzzi dà uno schiaffo al figlio ha riacceso una polemica riguardante un episodio controverso che, nella scorsa edizione, Alfonso Signorini aveva cercato di minimizzare.

Il commento di Letizia Petris scatena una nuova controversia

Nel weekend appena trascorso, Valentino ed Elia, i figli di Beatrice Luzzi, hanno orchestrato uno scherzo ai danni della madre con la complicità di Letizia, fidanzata del primogenito dell'attrice. Valentino ha finto di essersi tatuato tre simboli sul braccio: "Il primo è dedicato a Letizia, il secondo a te, con la B di Beatrice, e il terzo a Simba, il nostro cagnolino," ha spiegato alla madre.

L'ex concorrente del Grande Fratello, non ha reagito bene alla presunta decisione del figlio, presa senza il suo consenso. Visibilmente infastidita, ha chiesto spiegazioni: "Ma sei matto? Che me ne frega del significato! Dimmi la verità, sono falsi, non si vede la crosta," ha detto, per poi arrivare a dare uno schiaffo al figlio in un momento di rabbia.

Beatrice Luzzi con i figli al Grande Fratello

Il gesto è stato subito commentato da Letizia Petris sui social. "Perché non far partire ora la solita tiritera sull'aggressività?", ha scritto l'ex concorrente sul suo profilo X, senza rendersi conto che avrebbe innescato una polemica che la vedeva direttamente coinvolta. Letizia, infatti, è stata accusata dalla sua ex compagna, Nicole Conte, di violenza fisica.

Immediata è stata la reazione dei fan di Beatrice Luzzi, scesi in campo per proteggere la loro beniamina. "Ah sì, perché ovviamente una madre che dà un ceffone al figlio è aggressiva, ma una pazza psicopatica che picchia la sua ex no, la facciamo passare per vittima. Letilagna, chiuditi nel tuo mondo di vittima, va.", ha scritto uno degli account più attivi, allegando una foto di Nicole Conte che mostrava i segni degli schiaffi, sostenendo la versione della ragazza che più volte, sia in televisione che sui social, ha ribadito di essere stata picchiata da Letizia.

Le accuse documentate di Nicole Conte

L'ex di Letizia aveva già parlato della sua relazione con la Petris durante il Grande Fratello, dichiarando su Instagram: "Lei aveva un sacco di relazioni contemporanee alla nostra," e aggiungendo l'accusa di essere stata aggredita fisicamente: "Appena riuscivo a staccarmi da lei, tornava sempre e più di una volta mi ha messo le mani addosso, sul mio posto di lavoro e davanti alla gente."

Una settimana dopo, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici avevano deciso di non approfondire l'argomento, con l'opinionista e giornalista che commentava: "Non parliamo più di questa cosa, sono passati tre anni." Tuttavia, Nicole pubblicò sui social una foto che mostrava i segni della presunta violenza subita, accompagnata dalla didascalia: "Ha detto che il 7 giugno le ho portato un mazzo di fiori perché dire che mi ha dato due schiaffi pareva brutto." Questa serie di polemiche continua a tenere banco sui social, alimentando il dibattito tra i fan e mettendo in luce aspetti controversi della vita privata degli ex concorrenti del Grande Fratello.