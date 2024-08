Grande Fratello, Greta: “quando l'altra persona preferisce divertirsi da sola....", frecciatina a Sergio?

La situazione sentimentale tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti continua a sollevare dubbi tra i fan. I due ex concorrenti del Grande Fratello, che hanno vissuto la loro relazione sotto i riflettori, sembrano ora attraversare un periodo di incertezza. Dopo una serie di alti e bassi, culminati in una temporanea rottura, la coppia ha ripreso a mostrarsi insieme solo sporadicamente sui social media, facendo crescere l'incertezza tra i loro sostenitori.

I fan si interrogano sul rapporto tra i due ex gieffini

Sergio e Greta, che si sono conosciuti all'interno della Casa più spiata d'Italia, hanno abituato il pubblico a condividere ogni dettaglio della loro relazione. Proprio per questo, la mancanza di contenuti condivisi sui loro profili ha suscitato preoccupazione tra i fan, che si interrogano sullo stato attuale del loro rapporto. Le voci di una possibile crisi sono state alimentate anche dal fatto che i due hanno trascorso le vacanze separati, un dettaglio che non è passato inosservato.

Una stoccata a Sergio?

Il tema ha assunto ulteriore rilevanza quando Greta, rispondendo a una domanda su Instagram, ha fornito una risposta che molti hanno interpretato come una velata critica a Sergio. All'interrogativo su come riconoscere la fine di una relazione, l'ex gieffina ha dichiarato: "Quando non ci sono più cose in comune, quando mancano dolcezza e attenzioni. Soprattutto, quando l'altra persona preferisce divertirsi da sola, senza includerti nei suoi piani, è un chiaro segnale che non c'è più spazio per te".

Sergio e Greta a Verissimo

Queste parole, che sono state rapidamente rimosse dal profilo di Greta, hanno generato ulteriori speculazioni tra i fan, convinti che si trattasse di un riferimento alla sua situazione con Sergio. Tuttavia, Greta ha successivamente chiarito la sua posizione, affermando in un video che non intende più replicare a domande personali sui social.

"Ho deciso che non risponderò più al box domande perché ogni risposta che do sui consigli che mi chiedete, la rendete una cosa mia personale e fate un disastro. Non è che ogni volta è una frecciatina ma solo un mio pensiero". ha specificato Greta Rossetti. La situazione resta quindi incerta, e i fan continuano a monitorare attentamente i profili dei due, in attesa di ulteriori sviluppi.