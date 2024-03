Grande Fratello, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi: Ecco il primo bacio! (Video)

La relazione tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi nel Grande Fratello è diventata più concreta dopo il loro primo bacio, avvenuto dopo diverse settimane di avvicinamento. I due concorrenti hanno ammesso di essersi già baciati in precedenza, ma questa volta le telecamere sono riuscite a catturare il momento. Tuttavia, Sergio non è a conoscenza del fatto che nei giorni precedenti è stato oggetto di pesanti critiche da parte dei familiari dell'ex tentatrice.

Che tra Sergio e Greta il bacio fosse vicino l'avevano immaginato tutti, concorrenti e pubblico. D'Ottavi ha sempre detto di essere particolarmente attratto dalla ragazza che, da parte sua, non si è mai sottratta alla corte del coinquilino.

Greta, chiacchierando con Rosy Chin, aveva descritto il primo bacio, quello non visto dal pubblico, come "delicatissimo", per poi aggiungere: "Sto perdendo la testa, è stato un crescendo e mi fa paura questa cosa".

Il bacio 'pubblico' è scattato in giardino, complice Daniele Silvestri e la sua canzone "Occhi da orientale", trasmessa dalla produzione. Sergio, intonando il brano del cantautore romano, si è avvicinato a Greta e l'ha baciata. "Ti è piaciuto?", ha chiesto a Greta, che ha risposto "Sì".

"Sono molto emozionata per voi", ha detto Beatrice, che in mattinata ha rassicurato i due coinquilini: "Sergio è un bravissimo ragazzo, la tua famiglia sarà contenta", ha sentenziato la prima finalista del Grande Fratello.

Peccato che non sia così, la madre di Greta e suo fratello Josh, da tempo tuonano contro la pressione che Sergio starebbe mettendo sulla loro familiare."Questo continuo lavaggio del cervello che questo mezzo uomo sta facendo ad una ragazzina, e voi pure che continuate a difenderlo", ha detto Josh parlando di Sergio in una storia di Instagram. Parole che hanno costretto lo staff di Sergio ad intervenire per difendere D'Ottavi.

La madre di Greta, parlando del rapporto di sua figlia e Sergio ha sentenziato: "Non penso che Greta stia recitando, penso che sia ovattata, molto confusa. È come se fosse l'ultimo uomo sulla faccia della terra, diciamo si sta adattando quando fuori c'è un mondo. Io la penso così, perché comunque sono tutti giocatori lì dentro. E detto sinceramente, andate a guardarvi precedentemente cosa ha fatto e come ha fatto ad avvicinarsi a Greta".

