Grande Fratello, Perla su Greta: 'Lei non si è fatta scrupoli quando era dalla parte opposta'

Come ampiamente prevedibile la telenovelas tra Greta, Mirko e Perla ha trovato spazio anche nella ventunesima puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha mostrato al concorrente del reality show un'interazione sui social di Greta rivolta contro di lui. Successivamente, sia Perla che l'imprenditore hanno criticato l'ex tentatrice.

Il rapporto tra Mirko, Perla e Greta: Commenti e reazioni al Grande Fratello

La Complicità tra Mirko e Perla

Ieri nel corso della puntata del 20 novembre Alfonso Signorini, novello Cupido, ha mandato in onda una serie di immagini per mostrare la complicità che ancora esiste tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Cosa abbastanza naturale, i due sono stati insieme cinque anni.

Tornare a convivere sotto lo stesso tetto ha riportato a galla molte emozioni in Mirko. "Conosco ogni suo spostamento", ha esclamato, sottolineando la complicità che esiste tra di loro, ma ha aggiunto anche con sincerità: "Non è facile".

"Siamo complici, ci capiamo con uno sguardo", ha replicato Perla, evidenziando la connessione speciale che li lega. Tuttavia, la ragazza ha precisato di non essere più innamorata del suo ex ragazzo, affermando: "Mi ha deluso quando, pochi giorni dopo avermi lasciata, ha dichiarato 'ti amo' a un'altra ragazza".

Greta e il Post Controverso

La convivenza forzata tra Perla e Mirko non sta lasciando indifferente Greta, l'attuale fidanzata dell'imprenditore. Ieri, nel corso della puntata Alfonso Signorini ha fatto notare a Mirko un like di Greta ad un post. Nella caption si leggeva "Mandatelo a cac.re, fa il piacione con tutte", nella foto del post c'erano Mirko ed Angelica, il nuovo lato di un triangolo che in pochi giorni si è trasformato in un quadrato con Mirko conteso da Perla, Greta ed ora Angelica.

La reazione di Mirko

Subito dopo la puntata Mirko, commentando il post, ha detto che non intende farsi condizionare da Greta. "Queste ragazzinate da bambina da 15 anni. Non l'ho fatto fino adesso e non lo farò mai. Questo è bene che sia chiaro. Non voglio limitarmi se non faccio nulla di sbagliato o con malizia. Ci si limita quando c'è un errore o un'esagerazione. E non è questo il caso".

Il Consiglio di Massimiliano ad Angelica

Angelica, coinvolta nella polemica è stata consigliata da Massimiliano Varrese. L'attore l'ha invitata a prendere le distanze da Mirko se questo viene percepito come un flirt da chi guarda il programma. "Questo è quello che farei io se fossi in voi. Uno forse dovrebbe farsi più scrupoli prima di fare certe cose che possono ferire chi, come Greta, è fuori e vi guarda".

Perla contro Greta "Lei non si è fatta scrupoli"

Perla però non è d'accordo con l'attore de Il bello delle donne, secondo la ragazza Greta, che conosce come funzionano i reality, dovrebbe contestualizzare quello che vede: "Lei dovrebbe capirli, perché li ha vissuti in altri contesti".

La neo concorrente del Grande Fratello ha ancora il dente avvelenato contro Greta, rea, secondo il suo parere, di essersi intromessa nella sua relazione con Mirko: "Lei non si è fatta lo scrupolo quando era dalla parte opposta. Anche se ha vissuto in quel contesto dove era anche giusto non farsi scrupoli", ha detto Perla a proposito di Greta.

Si tratta, comunque, di due format diversi, Greta nel ruolo di tentatrice doveva testare la fedeltà dei ragazzi. Del resto la stessa Perla è uscita dal programma con il tentatore Igor Zeetti con il quale ha avuto una relazione terminata ad ottobre.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il like ad un post contro Mirko Brunetti da parte di Greta Rossetti.