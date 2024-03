Grande Fratello: Sergio e Greta, rissa verbale tra le famiglie - Ecco come è iniziato e perchè

Josh Rossetti, fratello di Greta Rossetti del Grande Fratello, ha attaccato senza ragioni apparenti Sergio D'Ottavi, anche lui inquilino del Grande Fratello. Secondo Josh, il concorrente del reality show si starebbe comportando in maniera inopportuna con sua sorella. Le accuse di Josh sono state puntualmente respinte dallo staff di Sergio.

La famiglia di Greta contro Sergio del Grande Fratello

La famiglia di Greta Rossetti è la più attiva tra i familiari di questa edizione del reality show. Sia sua madre che suo fratello intervengono molto spesso nelle dinamiche del programma usando le pagine social o facendosi intervistare.

Nelle ultime ore Josh Rossetti, fratello di Greta, ha scritto su Instagram alcune storie in cui ha attaccato pesantemente Sergio, reo, a suo dire, di avere atteggiamenti da molestatore nei confronti dell'ex tentatrice.

Il post di Josh

Dopo aver condiviso alcuni video di Sergio e Greta al Grande Fratello, Josh ha scritto: "Stavo guardando questo video dove quella specie di scimmia (che voi difendete e che dite che vuole bene a mia sorella) che le stringe i polsi a Greta e lei di di smetterla che le vengono i lividi e lui risponde: 'Te ne faccio altri di lividi'. Dato che parlate tanto, un uomo non fa venire i lividi ad una donna. Quindi avvocati andate pure avanti a difendere l'indifendibile che a mia sorella ci penso io".

"Se sentite, sotto, la redazione lo riprende" continua "Ma se non ci fosse stata la redazione? Il gioco va bene, puoi scherzare quanto vuoi anche con le mani e va bene. Ma se lei ti dice 'lasciami, mi vengono i lividi' e tu rispondi: 'Te ne faccio venire anche di più'. Allora no".

"Lui si sta lamentando perché Greta non vuole stare a letto sotto le coperte a luci spente con lui Glielo sta spiegando, addirittura deve spiegarlo - scrive ancora il fratello di Greta su Instagram - Raga questa vena sta per esplodere. Io sono un grandissimo scorpione manipolatore ma Sergio mi batte alla grande".

"Fa credere che fuori viene visto il fatto dei polsi più che il fatto di mettersi a letto con lei. Per me viene visto male entrambi, sia una cosa che l'altra sono viste male. Quindi questo continuo lavaggio del cervello che questo mezzo uomo sta facendo ad una ragazzina, e voi pure che continuate a difenderlo".

La replica dello staff di Sergio

Poco dopo è arrivata ancora, tramite social, la replica dello staff di Sergio Rossetti, molto pacata e molto differente nei toni e nella forma: "Siete in tanti a chiedere di difendere Sergio riguardo ciò che alcune persone stanno propagando. Ma finta propaganda rimane.

"Attenzione perché tutto ciò è solo un boomerang. Dentro la Casa ci sono loro due e l'esperienza è dei ragazzi, non dei parenti. Meno scene, meno ricerca della fama, meno odio. Che i ragazzi di tutto ciò non sanno niente. Chiesto esplicitamente rispetto dalla famiglia di Greta Rossetti per favore".

Ancora il fratello di Greta

Josh Rossetti, naturalmente non si è fermato, ha pubblicato una nuova storia: "L'esperienza è indubbiamente dei ragazzi fino a quando non si superano determinati limiti - ha scritto - I limiti che dovrebbero esserci, non solo in un reality ma anche nella vita. Se un comportamento sbagliato viene in primis richiamato immediatamente dalla produzione, un motivo ci sarà. A voi le conclusioni".