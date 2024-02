Grande Fratello, Beatrice in finale e i concorrenti litigano: Massimiliano vs. tutti e Perla vs Federico

Nuove dinamiche al Grande Fratello dopo l'arrivo in finale di Beatrice Luzzi: Eccxo cosa sta succedendo nella casa più spiata d'Italia

Il Grande Fratello si sta trasformando, lunedì Beatrice Luzzi ha guadagnato la finale con il 60% di preferenze. Da allora le dinamiche interne nella casa sono cambiate, il motivo è chiaro: il gruppo non può più puntare contro l'attrice ed ha perso la sua identità.

Dinamiche scatenate dall'arrivo di Beatrice in Finale

L'arrivo di Beatrice alla finale del Grande Fratello ha scatenato nuove dinamiche nel gruppo di concorrenti che fino ad ora si era coalizzato contro la Luzzi. Nelle ultime ventiquattro ore, la Casa più spiata d'Italia è diventata una polveriera con litigi e presunte aggressioni verbali.

Nuovi scontri e rivelazioni

Da Lunedì ad oggi la Casa più spiata d'Italia è diventata il centro di litigi e discussioni tra concorrenti che fino a ieri si erano giurati amicizia eterna, avendo come collante una nemica in comune: Beatrice.

Litigi e Resoconti

Il primo a cedere è stato Massimiliano Varrese, l'attore de Il bello delle donne non ha gradito che i suoi compagni d'avventura lo abbiano mandato in nomination. Subito dopo la puntata Max ha accusato i coinquilini di averlo nominato per strategia, mettendo il gioco davanti all'amicizia.

Il giorno dopo, Massimiliano ha parlato contro i concorrenti più giovani che non rispettano le regole della convivenza civile. Riferendosi probabilmente alla scelta di Maddaloni e Fiordaliso di non nominare i giovani, Varrese ha accusato i ragazzi di essere in ritardo nella loro crescita personale e professionale.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi stravince il televoto: È la prima finalista!

Un discorso che, andando sul personale, ha toccato le corde di molti coinquilini, provocando la reazione di Letizia, Anita e Rosy. Da qui è nata un'ennesima discussione tra i membri del gruppo che fino a ieri si era mostrato sempre coalizzato in funzione anti-Luzzi.

Scontro tra Perla e Federico

Ma nella Casa ci sono state anche altre discussioni, una molto accesa ha coinvolto Federico e Perla, che lunedì ha smentito di essersi fidanzata nuovamente con Mirko Brunetti. La Vatiero ha accusato Massaro di averla aggredita verbalmente.

Il litigio, non mostrato dalle telecamere, sarebbe avvenuto in cucina, Perla avrebbe chiesto a Federico di lavarsi il piatto dove aveva consumato il cibo. Da qui sarebbe scoppiata la lite.

Massimiliano non ha gradito la nomination nell'ultima puntata del Grande Fratello

Le due versioni, ovviamente sono molto diverse, Perla ha accusato il coinquilino di violenza verbale, il modello ha smentito la versione della ragazza che abbiamo conosciuto quest'estate a Temptation Island.

Solo poche settimane fa Perla e gli altri concorrenti sottolineavano con applausi le urla di Marco Maddaloni contro Beatrice. L'approdo in finale della concorrente che ha ricevuto il record di nomination, ha mischiato le carte, regalandoci un nuovo Grande Fratello, sicuramente più interessante di quello noioso e prevedibile visto in questi mesi.