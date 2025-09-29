Grande Fratello, stasera su Canale 5 il debutto di Simona Ventura: anticipazioni del 29 settembre

Tra volti nuovi e storie sorprendenti, la prima puntata metterà al centro le emozioni dei concorrenti e qualche mistero, come la sparizione del video ufficiale di Matteo Jonas.

Simona Ventura
NOTIZIA di 29/09/2025

Stasera, lunedì 29 settembre, debutta in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello, tra novità assolute e sorprese per festeggiare i 25 anni del format in Italia. La conduzione è affidata a Simona Ventura, al suo primo ruolo alla guida del reality prodotto da Endemol Shine Italy.

I tre ex gieffini che affiancheranno Simona Ventura

Questa edizione speciale punta a mettere al centro storie autentiche e la vita dei concorrenti, con uno sguardo attento alle emozioni e alle esperienze personali. accanto alla conduttrice, in studio, ci sarà un panel di ex gieffini: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, che porteranno la loro voce e sensibilità a supporto dei nuovi partecipanti.

Anticipazioni: cinque nuovi concorrenti confermati

La Porta Rossa della Casa è pronta ad accogliere i concorrenti: tra questi Matteo, Anita, Omer, Francesca e Giulio. I ragazzi e le ragazze vivranno 100 giorni di emozioni, sfide e convivenza, con l'obiettivo di aggiudicarsi il montepremi finale. Non si tratta solo di un gioco, ma di un racconto collettivo fatto di storie uniche, intense e sorprendenti, a volte difficili, ma sempre cariche di speranza.

  • Matteo Azzali - ex pugile e maestro di boxe.
  • Anita Mazzotta - piercer professionista con oltre 56mila follower su Instagram.
  • Omer Elomari - giovane siriano arrivato in Italia per sfuggire alla guerra, dopo che la sua casa è crollata davanti ai suoi occhi.
  • Francesca - mamma romana con due figli grandi.
  • Giulio - medico che ha deciso di cambiare vita dopo un viaggio in Africa.
Francesca Carraro 2
Francesca Carraro

Il caso Matteo Jonas

Una nota di mistero riguarda il modello romano inizialmente presentato con grande enfasi come concorrente. Tuttavia, il suo video ufficiale è stato successivamente rimosso dalla pagina Instagram del reality, alimentando ipotesi e curiosità tra i fan. In un primo momento si è pensato che Matteo Jonas potesse essere stato escluso dal cast, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali al riguardo.

Come seguire il Grande Fratello in Tv e streaming.

Per seguire il reality show in televisione e in streaming, gli appassionati hanno diverse opzioni. Ogni lunedì alle 21:45 andrà in onda la puntata settimanale presentata da Simona Ventura, per ora non. La diretta continua H24 è disponibile su Mediaset Extra (canale 55) e sulla piattaforma Mediaset Infinity, accessibile sia dal sito che da app.

Ave Maria! De Filippi è tornata con sette giorni da regina dell'Auditel Ave Maria! De Filippi è tornata con sette giorni da regina dell'Auditel

Durante la notte, invece, La5 (canale 30) trasmette la diretta a partire circa dall'1. Gli appuntamenti dei daytime quotidiani, sono così distribuiti: Canale 5 alle 13:40 dal lunedì al sabato e alle 18:30 dal lunedì al venerdì; Italia 1 alle 13:00 e 18:15 dal lunedì al venerdì; La5 alle 19:00 sempre dal lunedì al venerdì. In questo modo, è possibile seguire tutti gli sviluppi del reality sia in diretta sia attraverso le finestre giornaliere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il promo del Grande Fratello sulle reti Mediaset.