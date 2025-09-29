Grande Fratello, stasera su Canale 5 il debutto di Simona Ventura: anticipazioni del 29 settembre

Tra volti nuovi e storie sorprendenti, la prima puntata metterà al centro le emozioni dei concorrenti e qualche mistero, come la sparizione del video ufficiale di Matteo Jonas.

Stasera, lunedì 29 settembre, debutta in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello, tra novità assolute e sorprese per festeggiare i 25 anni del format in Italia. La conduzione è affidata a Simona Ventura, al suo primo ruolo alla guida del reality prodotto da Endemol Shine Italy.

I tre ex gieffini che affiancheranno Simona Ventura

Questa edizione speciale punta a mettere al centro storie autentiche e la vita dei concorrenti, con uno sguardo attento alle emozioni e alle esperienze personali. accanto alla conduttrice, in studio, ci sarà un panel di ex gieffini: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, che porteranno la loro voce e sensibilità a supporto dei nuovi partecipanti.

Anticipazioni: cinque nuovi concorrenti confermati

La Porta Rossa della Casa è pronta ad accogliere i concorrenti: tra questi Matteo, Anita, Omer, Francesca e Giulio. I ragazzi e le ragazze vivranno 100 giorni di emozioni, sfide e convivenza, con l'obiettivo di aggiudicarsi il montepremi finale. Non si tratta solo di un gioco, ma di un racconto collettivo fatto di storie uniche, intense e sorprendenti, a volte difficili, ma sempre cariche di speranza.

Matteo Azzali - ex pugile e maestro di boxe.

- ex pugile e maestro di boxe. Anita Mazzotta - piercer professionista con oltre 56mila follower su Instagram.

- piercer professionista con oltre 56mila follower su Instagram. Omer Elomari - giovane siriano arrivato in Italia per sfuggire alla guerra, dopo che la sua casa è crollata davanti ai suoi occhi.

- giovane siriano arrivato in Italia per sfuggire alla guerra, dopo che la sua casa è crollata davanti ai suoi occhi. Francesca - mamma romana con due figli grandi.

- mamma romana con due figli grandi. Giulio - medico che ha deciso di cambiare vita dopo un viaggio in Africa.

Francesca Carraro

Il caso Matteo Jonas

Una nota di mistero riguarda il modello romano inizialmente presentato con grande enfasi come concorrente. Tuttavia, il suo video ufficiale è stato successivamente rimosso dalla pagina Instagram del reality, alimentando ipotesi e curiosità tra i fan. In un primo momento si è pensato che Matteo Jonas potesse essere stato escluso dal cast, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali al riguardo.

Come seguire il Grande Fratello in Tv e streaming.

Per seguire il reality show in televisione e in streaming, gli appassionati hanno diverse opzioni. Ogni lunedì alle 21:45 andrà in onda la puntata settimanale presentata da Simona Ventura, per ora non. La diretta continua H24 è disponibile su Mediaset Extra (canale 55) e sulla piattaforma Mediaset Infinity, accessibile sia dal sito che da app.

Durante la notte, invece, La5 (canale 30) trasmette la diretta a partire circa dall'1. Gli appuntamenti dei daytime quotidiani, sono così distribuiti: Canale 5 alle 13:40 dal lunedì al sabato e alle 18:30 dal lunedì al venerdì; Italia 1 alle 13:00 e 18:15 dal lunedì al venerdì; La5 alle 19:00 sempre dal lunedì al venerdì. In questo modo, è possibile seguire tutti gli sviluppi del reality sia in diretta sia attraverso le finestre giornaliere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il promo del Grande Fratello sulle reti Mediaset.