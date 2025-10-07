Grande Fratello: Grazia e Domenico chiariscono dopo giorni di tensione e scontri nella Casa

Dopo un periodo di frizioni e parole cariche di tensione, Grazia e Domenico hanno affrontato apertamente la situazione. Le scuse e i dettagli condivisi hanno smorzato per il momento le questioni irrisolte tra loro.

Tensione e chiarimenti nella Casa del Grande Fratello tra Grazia Kendi e Domenico D'Alterio. Dopo giorni di incomprensioni e un acceso confronto che aveva coinvolto tutto il gruppo, i due concorrenti hanno deciso di ritagliarsi un momento privato per parlare. Tra scuse, spiegazioni e confessioni dolorose, hanno cercato di mettere fine alle loro divergenze e trovare un equilibrio.

Il faccia a faccia notturno tra i due gieffini

Dopo la diretta del 6 ottobre, Domenico scelto dal pubblico come uno dei tre favoriti della Casa- ha spiegato a Grazia di averla nominata perchè aveva percepito da parte sua poca collaborazione e scarso spirito di gruppo. "Per quanto riguarda la tua storia, mi dispiace" ha aggiunto, mostrando comprensione per il vissuto della coinquilina

Grazia, visibilmente amareggiata, ha dichiarato: "Mi dispiace essere esplosa. Io non sono una che se la prende facilmente o che si lega le cose al dito", precisando però che la sua reazione era stata scatenata dal sentirsi attaccata e sminuita. "Io non volevo entrare nel tuo personale perché non ti conosco" ha ribadito Domenico, chiarendo: "Io giudico solo quello che ho visto nella Casa".

Grazia Kendi nel confessionale

I giorni precedenti: tensioni e confessioni tra Grazia e Domenico

Durante la giornata di domenica, c'era stato il duro scontro tra i due gieffini . La discussione, partita per motivi futili era rapidamente degenerata. Grazia gli aveva detto di non riuscire a legare con persone già impegnate sentimentalmente. Domenico le aveva contestato la sua scarsa partecipazione durante la prova budget.

"Mi tremavano le mani, ero stanca, non ce la facevo. Per me quello era l'estremo", aveva affermato la modella, ricevendo in risposta da Domenico un commento ironico: "Per te due minuti sono l'estremo? Allora anche fuori da qui non riesci a fare nulla che superi i due minuti?", parole che avevano provocato la reazione della Kledi che aveva iniziato ad urlare per tutta la casa.

Simona Ventura: "tu hai un mostro dentro"

Poco dopo, Grazia aveva raccontato a Anita e Giulia un doloroso episodio del passato: "io da piccola ho sofferto, a soli 8 anni ho subito degli abusi, ho perso una causa a 13 anni". Tornando sull'argomento, ieri Simona, rivolgendosi alla gieffina, ha detto: "Forse stai cercando di far emergere un dolore enorme. Quello che hai provato è stato troppo grande, e fino ad ora hai cercato di seppellirlo. Ma questa è la prima volta che provi a dargli voce".

Kendi ha spiegato che per affrontare il trauma ha seguito anni di terapia: "Non ce l'ho fatta da sola, ho dovuto chiedere aiuto", ha detto. "Hai un mostro dentro, ma questo è un buon inizio. Se impari a gestire il dolore, potrai essere finalmente felice. È come costruire una casa, stai iniziando dalle fondamenta", sono state le parole di Simona Ventura.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il chiarimento tra Domenico e Chiara.