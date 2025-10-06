Grande Fratello, Grazia Kendi crolla in lacrime: “A 8 anni ho subito abusi”

Grazia Kendi è stata una delle protagoniste indiscusse di questa prima settimana del Grande Fratello. La modella milanese ha già avuto diversi scontri all'interno della Casa e, dopo aver discusso con buona parte dei suoi coinquilini, ieri è arrivata a un acceso confronto anche con Domenico D'Alterio. Poco dopo, però, ha trovato la forza di aprirsi con Anita Mazzotta e Giulia Soponariu, raccontando un episodio doloroso della sua infanzia: a soli otto anni, ha subito abusi sessuali.

La prima discussione del Grande Fratello 2025

Durante la giornata di domenica, l'attenzione è stata tutta per il duro scontro tra Grazia e Domenico. La discussione, partita per motivi apparentemente banali, è rapidamente degenerata. Kendi ha spiegato all'operaio di Scampia che non riesce a legare con le persone già impegnate sentimentalmente. Domenico ha ascoltato con calma e accettato le sue parole, sebbene la spiegazione sembrasse poco sensata. Nel mezzo del confronto, si è parlato anche della prova budget, a cui Grazia ha partecipato solo per pochi minuti.

"Mi tremavano le mani, ero stanca, non ce la facevo. Per me quello era l'estremo, ha dichiarato la modella. A quel punto, Domenico le ha ribattuto ironicamente: "Ah, due minuti sono l'estremo? Allora anche fuori da qui non riesci a fare nulla che superi i due minuti?".

Grazia e Anita

Il secondo sclero di Grazia in 48 ore

Quelle parole hanno scatenato la reazione furiosa della Kendi, che ha perso il controllo e in stile Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 ha iniziato a urlare: "Cosa ne sai della mia vita? Che caz.o ne sai di me", ha urlato, alzandosi dal divano e gridando per tutta la Casa: "Impara a parlare!". Si è trattato del secondo crollo emotivo di Grazia in pochi giorni, dopo la lite con i compagni che non la lasciavano dormire.

La confessione di Giulia sugli abusi subiti

Poco dopo, la giovane si è confidata con Anita e Giulia, visibilmente scossa e convinta che molti coinquilini la vogliono nominare. "Vuoi scommettere che se il secondo giorno avessi detto 'ciao, io da piccola ho sofferto, a soli 8 anni ho subito degli abusi, ho perso una causa a 13 anni', adesso sarei la preferita di tutti? Ecco come stanno le cose", ha raccontato con grande dolore.

Una confessione inaspettata e che ha spiazzato le due coinquiline. Anita le ha consigliato di prendersi del tempo e di chiarire con Domenico: "Io capisco la tua sofferenza, sfogati pure adesso, ma poi dovrete parlarvi. Magari non diventerete amici, ma almeno potrete rispettarvi, quando ti sentirai pronta, confrontati con lui. Vedrai che con calma troverete un punto d'incontro e riuscirete a convivere civilmente".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il faccia a faccia tra Grazia e Domenico.