Grande Fratello, nomination infuocate nella seconda puntata: tre concorrenti a rischio eliminazione

Una puntata ricca di scontri e rivelazioni: le nomination svelano rancori e nuove alleanze. Giulio, al centro delle critiche, diventa il bersaglio di molti coinquilini. Ecco cosa è successo nella puntata del 6 ottobre.

Lunedì 6 ottobre è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello, una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Tra i momenti più significativi, la decisione di Matteo Azzali di restare nella Casa nonostante le sue precedenti intenzioni di abbandonarla, l'ingresso di otto nuovi gieffini e i toccanti racconti di Francesca Carrara e di suo figlio Simone De Bianchi, entrati come unico partecipante. Al termine le nomination degli inquilini a rischio eliminazione.

Durante la puntata, Grazia Kendi, protagonista di tre sfuriate nella prima settimana del reality, ha condiviso un momento molto personale, rivelando di aver subito abusi quando aveva 8 anni. La giovane è rimasta a lungo nel confessionale con Simona Ventura, mentre i coinquilini ascoltavano per la prima volta il suo doloroso racconto.

È stato poi mostrato un filmato in cui la Kendi prendeva in giro Giulia Saponariu, sua grande amica nella Casa. Un momento che ha ferito profondamente Giulia, la quale si è detta delusa e amareggiata dal comportamento della coinquilina.

Matteo Azzali

In nomination la scorsa settimana erano finiti: Benedetta Stocchi, Domenico D'Alterio, Donatella Mercoledisanto, Francesco Rana, Giulia Saponariu, Grazia Kendi, Jonas Pepe, Matteo Azzali, Omer Elomari e la coppia Francesca Carrara e Simone De Bianchi, che partecipano come un unico concorrente. In palio c'era l'immunità per le prossime nomination: i preferiti del pubblico sono risultati Domenico, Anita e Donatella.

Nomination della seconda puntata del Grande Fratello

Come da tradizione, la puntata si è conclusa con le nomination: al primo televoto per l'eliminazione sono andati Giulio, Matteo e Omer, il meno votato dal pubblico sarà eliminato nel terzo appuntamento del reality show in onda lunedì 13 ottobre. Ecco l'elenco delle nomination della seconda puntata con le relative motivazioni

Nomination segrete

Benedetta ha scelto Giulio : "Lo trovo egoista e falso", ha spiegato riferendosi ai comportamenti avuti da lui durante la settimana.

: "Lo trovo egoista e falso", ha spiegato riferendosi ai comportamenti avuti da lui durante la settimana. Giulio ha fatto il nome di Matteo : "Se la sta vivendo male", ha commentato, convinto che il suo approccio nella Casa sia sbagliato.

: "Se la sta vivendo male", ha commentato, convinto che il suo approccio nella Casa sia sbagliato. Omer ha indicato Giulio : non apprezza il suo modo di fare e il suo atteggiamento con gli altri coinquilini.

: non apprezza il suo modo di fare e il suo atteggiamento con gli altri coinquilini. Giulia ha puntato su Matteo : "Mi è sembrato incoerente e l'incoerenza a me non piace".

: "Mi è sembrato incoerente e l'incoerenza a me non piace". Jonas ha espresso la sua preferenza contro Omer : "È cresciuto con dei valori diversi dai miei", ha spiegato, sentendo poca affinità con lui.

: "È cresciuto con dei valori diversi dai miei", ha spiegato, sentendo poca affinità con lui. Francesco ha segnalato Omer : lo considera poco collaborativo nella vita quotidiana della Casa.

: lo considera poco collaborativo nella vita quotidiana della Casa. Grazia ha deciso per Francesca e Simone : "Da lei mi sono sentita attaccata", ha confidato.

: "Da lei mi sono sentita attaccata", ha confidato. Matteo ha fatto il nome di Giulio : "Non fa altro che dare ordini".

: "Non fa altro che dare ordini". Francesca e Simone hanno votato per Giulio: "Lui è troppo calcolatore", hanno commentato insieme.

Nomination palesi (immuni)

Anita ha nominato Giulio : ritiene che non sia stato sincero nei confronti del gruppo.

: ritiene che non sia stato sincero nei confronti del gruppo. Domenico ha indicato Grazia : "Non mi è piaciuto il comportamento che ha avuto questa settimana".

: "Non mi è piaciuto il comportamento che ha avuto questa settimana". Donatella ha scelto Francesco: "Non ci sopportiamo proprio".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Omer Elomari, Giulio Carotenuto e Matteo Azzali sono in nominati della settimana e vanno al televoto