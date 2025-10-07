Grande Fratello, nomination infuocate nella seconda puntata: tre concorrenti a rischio eliminazione

Una puntata ricca di scontri e rivelazioni: le nomination svelano rancori e nuove alleanze. Giulio, al centro delle critiche, diventa il bersaglio di molti coinquilini. Ecco cosa è successo nella puntata del 6 ottobre.

Giulio Carotenuto
NOTIZIA di 07/10/2025

Lunedì 6 ottobre è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello, una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Tra i momenti più significativi, la decisione di Matteo Azzali di restare nella Casa nonostante le sue precedenti intenzioni di abbandonarla, l'ingresso di otto nuovi gieffini e i toccanti racconti di Francesca Carrara e di suo figlio Simone De Bianchi, entrati come unico partecipante. Al termine le nomination degli inquilini a rischio eliminazione.

Durante la puntata, Grazia Kendi, protagonista di tre sfuriate nella prima settimana del reality, ha condiviso un momento molto personale, rivelando di aver subito abusi quando aveva 8 anni. La giovane è rimasta a lungo nel confessionale con Simona Ventura, mentre i coinquilini ascoltavano per la prima volta il suo doloroso racconto.

È stato poi mostrato un filmato in cui la Kendi prendeva in giro Giulia Saponariu, sua grande amica nella Casa. Un momento che ha ferito profondamente Giulia, la quale si è detta delusa e amareggiata dal comportamento della coinquilina.

Matteo Azzali Grande Fratello Moqrhox
Matteo Azzali

In nomination la scorsa settimana erano finiti: Benedetta Stocchi, Domenico D'Alterio, Donatella Mercoledisanto, Francesco Rana, Giulia Saponariu, Grazia Kendi, Jonas Pepe, Matteo Azzali, Omer Elomari e la coppia Francesca Carrara e Simone De Bianchi, che partecipano come un unico concorrente. In palio c'era l'immunità per le prossime nomination: i preferiti del pubblico sono risultati Domenico, Anita e Donatella.

Nomination della seconda puntata del Grande Fratello

Come da tradizione, la puntata si è conclusa con le nomination: al primo televoto per l'eliminazione sono andati Giulio, Matteo e Omer, il meno votato dal pubblico sarà eliminato nel terzo appuntamento del reality show in onda lunedì 13 ottobre. Ecco l'elenco delle nomination della seconda puntata con le relative motivazioni

Nomination segrete

  • Benedetta ha scelto Giulio: "Lo trovo egoista e falso", ha spiegato riferendosi ai comportamenti avuti da lui durante la settimana.
  • Giulio ha fatto il nome di Matteo: "Se la sta vivendo male", ha commentato, convinto che il suo approccio nella Casa sia sbagliato.
  • Omer ha indicato Giulio: non apprezza il suo modo di fare e il suo atteggiamento con gli altri coinquilini.
  • Giulia ha puntato su Matteo: "Mi è sembrato incoerente e l'incoerenza a me non piace".
  • Jonas ha espresso la sua preferenza contro Omer: "È cresciuto con dei valori diversi dai miei", ha spiegato, sentendo poca affinità con lui.
  • Francesco ha segnalato Omer: lo considera poco collaborativo nella vita quotidiana della Casa.
  • Grazia ha deciso per Francesca e Simone: "Da lei mi sono sentita attaccata", ha confidato.
  • Matteo ha fatto il nome di Giulio: "Non fa altro che dare ordini".
  • Francesca e Simone hanno votato per Giulio: "Lui è troppo calcolatore", hanno commentato insieme.

Nomination palesi (immuni)

  • Anita ha nominato Giulio: ritiene che non sia stato sincero nei confronti del gruppo.
  • Domenico ha indicato Grazia: "Non mi è piaciuto il comportamento che ha avuto questa settimana".
  • Donatella ha scelto Francesco: "Non ci sopportiamo proprio".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Omer Elomari, Giulio Carotenuto e Matteo Azzali sono in nominati della settimana e vanno al televoto