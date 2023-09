Grande Fratello, Letizia Petris: 'A 17 anni sono stata con una ragazza,' ma la storia è più recente

Letizia Petris, nei primi giorni passati nella casa del Grande Fratello, ha fatto coming out raccontando di aver avuto una relazione con una ragazza quando aveva 17 anni, circa sette anni fa. Nicole Conte, la sua ex fidanzata, però, nelle sue storie di Instagram ha affermato che la gieffina ha mentito, la relazione risalirebbe a pochi mesi fa. Anche Frances Frigieri, attuale compagna di Nicole, ha smentito la versione di Letizia.

Letizia Petris, criticata sul web per aver avallato le frasi misogine di Paolo Masella, ora si trova al centro di una nuova polemica per una bugia che avrebbe detto sulla sua relazione omosessuale di quando aveva 17 anni.

Letizia ha confidato a Rosy Chin di aver avuto una relazione con una ragazza quando aveva 17 anni. Questa storia è stata un capitolo significativo della sua vita, ma Letizia la considera ormai archiviata da tempo. Tuttavia, Nicole Conte, la sua ex fidanzata ha deciso di intervenire su Instagram per condividere la sua versione dei fatti.

"Sono passati così tanti anni che per me non è più una cosa importante - ha affermato Letizia - Avevo 17 anni, ora ne ho 24; è una parte del passato, conclusa, e non mi interessa più. Quindi, pace all'anima. Ho sofferto molto a causa della cattiveria, perché sono stati un branco di lupi contro di me."

Poco dopo è arrivata la secca smentita della sua ex fidanzata: "La persona con cui è stata fidanzata sono io. Letizia non aveva 17 anni ma 20. E poi è inutile che continua a fare la vittima sacrificale quando non lo è - ha raccontato Nicole - Mi dispiace solo per il padre perché per il resto è una persona falsa, ipocrita e poco bella. Lei in tre anni di relazione forse per tre giorni non mi ha tradito. E ancora fino ad un mese fa mi scriveva perché doveva 'scusarsi con il mio cuore' e poi non faceva altro che mettere zizzania con la mia morosa. Poi dice che ha chiuso 4 anni fa? Falsa e basta!".

In precedenza, su Instagram aveva scritto Frances Frigieri, attuale compagna di Nicole, affermando che Letizia non aveva raccontato la verità: "Non capisci gli atteggiamenti dopo TANTI anni? I tanti anni sarebbero i pochi mesi fa? Ah ok". E ancora "Sono stata una signora, non ti ho detto niente al primo messaggio, al secondo e neanche al terzo ma dopo il quarto ti vengo a dire due cosino quanto ti incontro per strada, se permetti, sarebbe questo il branco di lupi? Siamo state tempestate di messaggi da account falsi che dicevano di non fidarci l'una dell'altra (palesemente mandati da te) e tu parli di cattiveria? Stai ben attenta. A cosa dici, perché da adesso in poi sarò un falco".