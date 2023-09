Grande Fratello: riassunto puntata del 18 settembre: Grecia Colmenares in nomination e cambio programmazione

La terza puntata del Grande Fratello ha raccontato la storia di Alex Schwazer e ha messo in nomination, a rischio eliminazione, l'attrice Grecia Colmenares. A seguito degli ascolti deludenti registrati venerdì, e con l'arrivo di Tale e Quale Show su Rai 1, il reality cambia programmazione e si trasferisce al giovedì, mentre venerdì andrà in onda la seconda puntata della fiction La Voce che hai dentro con Massimo Ranieri. Ecco un raiassunto della serata

Le tensioni nella casa del Grande Fratello

Le prime dispute hanno visto Grecia Colmenares come protagonista principale. L'attrice venezuelana è stata oggetto di pesanti accuse da parte delle sue tre coinquiline: Letizia, Anita e Samira. Il comportamento che ha tenuto nella Casa di Cinecittà non è stato ben accolto dagli altri partecipanti

Successivamente, Signorini ha convocato Beatrice Luzzi e Rosy Chin per affrontare alcune tensioni emerse negli ultimi giorni. Le due concorrenti faticano ad andare d'accordo, alcuni scontri si verificano in cucina dove la chef italo-cinese fatica è abituata a dettare ordini. Bea nel confessionale ammette che rifiuta il ruolo di confidente della ragazza, mentre Rosy cede che l'attrice voglia a tutti costi lo scontro.

Le coppie mancate

Masimiliano Varrese e Angelica: La possibilità che tra l'attore e la manager informatica nascesse qualcosa è stata subito stroncata da Angelica che ha definito Massimiliano "un papà".

Paolo Masella e Giselda Torresan: alle nomination di venerdì scorso Paolo aveva votato Giselda. Il giovane aveva scelto lei perché pensava che si fosse presa una cotta per lui e non voleva che soffrisse. Nel confessionale Giselda ha negato dicendo "Ma io scherzo con tutti". L'opinionista Cesara Buonamici ha commentato dallo studio: "Giselda è allegra un poco rumorosa, ma non è sciocca. Paolo mi sembra preso di sé ed ha parecchia considerazione di sé stesso e questo lo porta a dare dei giudizi affrettati. Credo che Paolo abbia preso una boccata, c'è un po' troppa vanità maschile".

Fiordaliso e il dramma della madre

La cantante, nella casa da tre giorni, ha raccontato ad Alfonso Signorini la sua gioventù mancata: "Non ho avuto una mia adolescenza. Ho avuto un bambino a 15 anni e mi sono occupata di lui, con l'aiuto dei miei genitori. Ora qui sono la più grande di tutti, ma posso fare quello che voglio perchè non c'è malizia da parte mia". Poi Fiodaliso si è concentrata sulla morte della madre, una delle prime vittime del Covid: "È stata la cosa più crudele che mi potesse capitare, perché si pensa sempre che una donna che ha cinque figli e un marito non sia sola e che quindi la possano accompagnare nel suo ultimo via. Un'infermiera ci ha telefonato e mia madre è riuscita a dirmi 'sto morendo'. Sa che senza di lei sono un po' persa, però ho mia sorella e i miei fratelli che mi aiutano molto, così come i miei figli perché io vivo per la mia famiglia".

Il rapporto tra Beatrice e il padre

Durante la settimana, Beatrice Luzzi ha condiviso con i coinquilini la sua esperienza riguardante il rapporto con suo padre e ha spiegato come la complicata situazione familiare l'abbia spinta a lasciare l'Emilia Romagna per trasferirsi a Roma con il suo fidanzato. Nella puntata del 18 settembre ha raccontato: "La situazione in casa è sempre stata molto difficile e complicata, e non voglio attribuire la colpa a nessuno, ma purtroppo c'era un'incompatibilità di caratteri", ha rivelato Angelica. Ha spiegato di aver quasi provato un senso di sollievo per la fine del loro matrimonio, ma poi ha dovuto affrontare una situazione ancor più complessa che l'ha spinta a trasferirsi a Roma.

Grecia Colmenares perde il televoto e va in nomination per l'eliminazione

Grecia Colmenares ha perso il televoto ed è la prima candidata all'eliminazione, giovedì prossimo conosceremo i nomi degli altri gieffini a riscio. Ecco le percentuali: Giselda 30%, Vittorio 29%, Rosy 27%, Grecia 14%.

Al Grande Fratello La storia Alex Schwazer

Alex Schwazer è stato chiamato in Mistery Room per rivivere la sua storia, dall'ottenimento della medaglia d'oro alla sua prima squalifica per doping. Poi c'è stata la sua rinascita e la nuova squalifica sulla quale pende un punto interrogativo, in quanto la giustizia ordinaria ha stabilito che le prove sono state manomesse. "Ho sempre sognato di essere un atleta professionista, come un artista che comincia a dipingere e poi a fare tecniche diverse per evolversi. Nel mio caso è stata la stessa cosa", ha raccontato Alex.

Il racconto dell'atleta è continuato: "In quegli anni mi vedevo solo come un atleta, senza essere interessato da altre cose. E da qui ho iniziato a essere in conflitto con me stesso perché non potevo cambiare da quello che ero".

Alex spiega la sua scelta del doping dicendo: "Per praticare il mio sport, devi amarlo profondamente. Quando la fatica quotidiana diventa un peso insopportabile, diventa un grande problema. Ho cercato soluzioni in vari modi: ho cambiato allenatori, ho consultato psicologi e ho persino modificato il mio ambiente di allenamento più volte. Tuttavia, alla fine, mi sono ritrovato a pensare che il doping fosse l'unico rimedio che non avevo ancora sperimentato. È stata una scelta sbagliata, e ho gettato via tutto. Nel mio sport, l'amore per esso è fondamentale. Quando si arriva al punto di sopportare una fatica che diventa opprimente, è chiaro che ci sono problemi. Invece di prendere la decisione giusta, cioè di prendere una pausa, ho cercato ogni altra soluzione in modo ingenuo. Il doping è diventato l'ultima risorsa che non avevo mai esplorato. In quel momento, non avevo la consapevolezza che le conseguenze sarebbero venute alla luce. Non ho più considerato le conseguenze sulla mia reputazione e sulla mia vita personale. È stato un errore che ha distrutto tutto quello che avevo costruito."

Alla fine del racconto l'atleta ha ricevuto la sorpresa della moglie, entrata nella casa per salutarlo: "Stai andando alla grande, sei fortissimo. La gente ti ama e tutti ti seguono per la tua simpatia e la tua semplicità", gli ha detto Kathrin Freund e poi, prima di salutarlo "Le persone che conoscono la tua storia vogliono vederti alle gare e io sarò sempre con te"