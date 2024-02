Grande Fratello: Giuseppe lascia la casa, Simona difende Beatrice e Alessio dice la sua su Vittorio

Nuovi sviluppi nella Casa del Grande Fratello in attesa della diretta di stasera 14 febbraio, con il reality show che torna al consueto doppio appuntamento settimanale. Giuseppe Garibaldi ha lasciato il loft di Cinecittà per motivi di salute, i nuovi inquilini iniziano ad inserirsi nelle dinamiche del gruppo.

Giuseppe Garibaldi e i suoi problemi di salute

Giuseppe Garibaldi ha lasciato la Casa del Grande Fratello per motivi di salute, è la seconda volta che il concorrente esce dal programma per questo tipo di problemi. La prima volta Giuseppe ha lasciato il programma con l'ausilio di un'ambulanza ed è stato in ospedale per tre giorni, rientrando durante la diretta del 5 febbraio.

Questa volta sembra che Garibaldi abbia lasciato la casa sulle sue gambe, ma la sua situazione continua a preoccupare i fan del bidello calabrese. Il profilo social del programma parla di "abbandono temporaneo", si presume che Giuseppe possa rientrare nella Casa, magari proprio stasera 14 febbraio.

Eliminazione di Vittorio

Nella puntata del 12 febbraio, Vittorio Menozzi è stato eliminato dalla Casa del Grande Fratello, l'ingegnere è risultato il meno votato tra i quattro concorrenti in nomination.

La sua uscita ha provocato una serie di discussioni nella Casa. Molti hanno accusato Beatrice di essere stata la causa dell'esclusione del concorrente, compresa Anita che nel segreto del confessionale aveva nominato Vittorio, mandandolo in nomination.

Grande Fratello: rottura tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi?: "Hai fatto le tue scelte"

Simona Tagli

Il tutti contro Beatrice è stato interrotto da Simona Tagli, la neo concorrente del programma che ha confermato la linea di pensiero di Beatrice "La colpa è di chi lo ha nominato, lei non lo ha fatto. Uno esce dal programma solo se viene nominato".

Più tardi, parlando con Beatrice e Stefano, Simona si è soffermata sul comportamento delle altre concorrenti. "Stasera ho visto delle Iene. Vittorio è uscito per colpa loro. Greta sempre buttata addosso a lui, che cosa brutta, non ne esce neanche tanto bene, che gioca su Sergio e Vittorio. Perla sembra una valchiria".

Alessio Falsone

Anche Alessio Falsone inizia a far sentire la sua voce. Secondo il neo concorrente Simona Tagli non avrebbe dovuto intervenire nella discussione "Siamo qui da una settimana, sono dinamiche che non conosciamo".

Nonostante questa premessa, lo stesso Alessio ha poi giudicato l'eliminazione di Vittorio: "Io l'ho detto a Bea che la stimo perchè è una donna con le pa.le. Vittorio è uscito perché non ha preso posizione, che poi equivale a prendere posizione - ha detto Alessio - Al contrario Stefano è stato coerente, è stato un uomo che ha preso una posizione, si è comportato da amico fedele e leale. Quando non prendi posizione passi per una bandiera".