Grande Fratello del 12 febbraio: Vittorio eliminato, tre concorrenti in nomination, Mirko torna nella casa

Nella 35esima puntata del Grande Fratello Vittorio Menozzi ha lasciato la casa del Grande Fratello, è stato il meno votato dei quattro concorrenti in nomination.

Vittorio Menozzi non è più un concorrente del Grande Fratello, l'ingegnere dopo cinque mesi ha lasciato la Casa più spiata d'Italia dopo l'esito del televoto. Alfonso Signorini ha annunciato che Mirko mercoledì 14 febbraio tornerà nella casa come ospite.

Grande Fratello del 12 febbraio

La puntata è iniziata con Alfonso Signorini che ha salutato i veterani del programma che hanno festeggiato i cinque mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello. Subito dopo è iniziata la parte del programma dedicata alle dinamiche della settimana.

Sergio, Greta e Vittorio

La prima parte della puntata del Grande Fratello è stata dedicata al triangolo amoroso tra Sergio, Greta e Vittorio. L'ex tentatrice ha parlato di amicizia, ognuno di loro le dà qualcosa: "Vittorio spensieratezza, Sergio protezione". Da oggi, comunque, anche questa dinamica è stata spezzata dal pubblico che, eliminando Vittorio ha tolto dalle mani degli autori questa possibilità.

Fiordaliso saluta Beatrice

Fiordaliso è entrata nella casa per fare una sorpresa a Beatrice, la cantante, che ha abbandonato il programma la scorsa settimana, ha spronato "la rossa del mio corazon" ad amare i suoi coinquilini. "È difficile se ogni cosa che faccio viene giudicata male", ha replicato la Luzzi.

Mirko torna nella casa

Alfonso SignorinI continua nella sua missione: ricongiungere Perla e Mirko, per questo motivo l'imprenditore reatino entrerà nella casa come ospite il giorno della puntata di San Valentino, nonostante il pubblico lo abbia eliminato la televoto.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi a Vittorio: "Greta è smaliziata" e lei spiega "Il potere che comanda il mondo"

Perla ieri ha incontrato la sorella Loana con cui ha ricordato, commossa, i momenti difficili passati insieme.

Confronto tra Beatrice e Vittorio

In Mystery Room si sono confrontati Beatrice e Vittorio, i due si sono allontanati dopo che la settimana scorsa la Luzzi ha sentito l'ingegnere ringraziare Giuseppe per "Avergli aperto gli occhi" dalle manipolazioni dell'attrice. Beatrice ha rimproverato Vittorio di non averla mai difesa "Con il coraggio si nasce", ha sentenziato.

Esito del televoto

In nomination c'erano Vittorio, Beatrice, Federico e Stefano. Vittorio è stato il meno votato dal pubblico ed ha dovuto lasciare la casa, queste le percentuali: Beatrice 30%, Federico 29%, Stefano 21%. Vittorio 20%.

"Vittorio non l'ho nominato io, come Fiordaliso era uno delle mie due gambe di questo percorso, un pilastro", ha detto Beatrice rispondendo ad una domanda di Alfonso Signorini.

Nomination

Ultima parte del programma dedicata alle nomination, non eliminatorie

Giuseppe nomina Beatrice

Rosy nomina Beatrice

Stefano nomina Marco

Massimiliano nomina Stefano

Anita nomina Beatrice

Greta nomina Beatrice

Grecia nomina Beatrice

Paolo nomina Stefano

Sergio nomina Marco

Letizia nomina Stefano

Marco nomina Beatrice

Beatrice nomina Marco

Federico nomina Greta

Perla nomina Stefano

In nomination Beatrice, Stefano e Marco, il meno votato sarà automaticamente inserito nel prossimo televoto eliminatorio.