Grande Fratello: rottura tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi?: 'Hai fatto le tue scelte'

Il rapporto di fiducia tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi si è inclinato nelle ultime ore per la felicità di alcune concorrenti.

L'amicizia tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi è stata una dei punti fermi di questa edizione del Grande Fratello. Il rapporto tra i due concorrenti è a un punto di svolta con l'attrice che non capisce perché l'ingegnere non prenda mai posizione quando viene attaccata dal gruppo.

Il cambiamento nel rapporto tra Beatrice e Vittorio al Grande Fratello

Le relazioni all'interno del Grande Fratello sono mutevoli, soprattutto quando la durata del programma si allunga e nel reality show entrano nuovi concorrenti che, spesso, seguono le direttive degli autori per smuovere le dinamiche del programma.

In queste ore Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi sembrano essersi allontanati. Già dopo la puntata del 23 gennaio, l'attrice aveva manifestato una certa insofferenza contro l'ingegnere. Vittorio, in effetti, è uno dei tanti concorrenti di questa edizione la cui presenza è quasi impalpabile, soprattutto durante le dirette condotte da Alfonso Signorini.

Nonostante la sua amica Beatrice riceva continui attacchi, Menozzi generalmente preferisce non esporsi. Nella giornata di mercoledì, Vittorio è andato in crisi perché la casa si era divisa in due gruppi dopo il litigio tra Beatrice e Perla.

"Io non mi sento di appartenere a un gruppo piuttosto che un altro" ha detto Vittorio a Bea "Voglio avere i miei momenti per me, Nelle persone con cui hai litigato io non vedo delle brutte persone".

Più tardi ha condiviso questo pensiero anche con Greta sottolineando che ha costruito legami forti con tutti e per questo non vuole appartenere a nessun gruppo.

Amicizia a un punto di svolta

Stamattina Vittorio e Beatrice, che ieri ha parlato di molestie subite da Massimiliano, si sono incontrati in cucina. Mentre parlavano del pranzo, Beatrice ha detto a Vittorio: "Tu stai dall'altra parte, Per me ieri hai scelto" e si è allontanata.

Vittorio ha chiesto spiegazioni a Sergio, poi ha affermato che la reazione di Beatrice sarebbe legata ad un suo abbraccio a Greta, presumendo, in maniera errata, che la Luzzi possa essere gelosa.

Il coinvolgimento di altri concorrenti

Nel frattempo Greta, Perla e Letizia hanno festeggiato questa rottura: "Comunque il distacco è già avvenuto", ha detto Greta, come se il loro piano sia allontanare Beatrice da Vittorio per isolare l'attrice. "Meglio per te", ha replicato Perla alla sua nuova amica del cuore.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il breve confronto tra Beatrice e Vittorio.