Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi sta male e arriva l'ambulanza: 'Non toccategli il cuore' (Video)

Momenti di paura al Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi è stato colto da malore e a Cinecittà è arrivata un'ambulanza per soccorrerlo.

Giuseppe Garibaldi è stato colpito da un malore: i momenti di panico si sono diffusi dalla Casa del Grande Fratello al pubblico che stava seguendo la diretta su Mediaset Extra e ha subito postato la notizia sui social. Il concorrente sarebbe svenuto mentre era in bagno. Nel loft di Cinecittà è arrivata l'ambulanza.

Emergenza nella Casa del Grande Fratello

Nella Casa più spiata d'Italia si è diffusa all'improvviso la paura tra i concorrenti del reality show. Tutto è successo improvvisamente, mentre le telecamere inquadravano altri gieffini si sono sentite le grida di Rosy Chin e Anita Olivieri che urlavano il nome del loro compagno e poi chiedevano l'intervento del Grande Fratello.

Tutti sono corsi verso il bagno mentre la regia ha spostato l'inquadratura sulla piscina. In sottofondo si è sentita distintamente la voce di Marco Maddaloni che ha intimato ai suoi compagni di non fare operazioni di soccorso azzardate: "Non toccategli il cuore", ha urlato lo sportivo.

Paura e preoccupazione tra i concorrenti

I microfoni dei concorrenti sono stati mutati per molti minuti; poco dopo si è sentito il suono della sirena di un'ambulanza. Giuseppe è stato soccorso e visitato nella Mistery Room, mentre gli altri gieffini aspettavano fuori, sul loro volto era dipinta la preoccupazione per le sorti del loro coinquilino.

Grande Fratello: Anita, Giuseppe e Rosy violano il regolamento: Carta, penna e nomination

Al momento, Giuseppe Garibaldi sarebbe stato portato in ospedale per accertamenti; i microfoni dei concorrenti sono stati ripristinati, ma non possono parlare di quello che è successo.

Solidarietà sui social

Sui social si moltiplicano i post a favore di Giuseppe: la quasi totalità degli utenti di X ha messo da parte la faziosità che contraddistingue i vari fandom per dare un grosso in bocca al lupo a Giuseppe Garibaldi.