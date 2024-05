Grande Fratello, una coppia annuncia "Abbiamo deciso di interrompere la nostra frequentazione"

Il Grande Fratello sembrava aver regalato l'amore a due dei concorrenti che hanno partecipato all'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, oggi Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno improvvisamente annunciato sui social la fine della loro breve frequentazione.

Crisi dopo Il Grande Fratello: la fine della relazione

L'ex concorrente, che di recente è stata pesantemente criticata da Giuseppe Garibaldi, era stata lasciata da Edoardo, il suo fidanzato storico, per il suo avvicinamento ad Alessio. Il ragazzo, che Anita aveva sempre definito come "l'uomo che vorrei che fosse il padre dei miei figli", aveva deciso di interrompere la relazione, lasciando così spazio a Falsone.

A meno di tre mesi da quel momento decisivo, oggi la situazione è cambiata nuovamente: la relazione tra Alessio e Anita non ha retto alla vita reale. I due concorrenti lo hanno reso pubblico con un comunicato congiunto pubblicato sui loro rispettivi profili social. La foto di sfondo del post è stata scattata a Ibiza durante un incontro per festeggiare il compleanno della ragazza con alcuni compagni d'avventura dell'ultima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.

Anita e Alessio nel confessionale del Grande Fratello

Le parole di Anita e Alessio

"Cari amici, qui per dirvi che io e Anita abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono così tante come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l'affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo", hanno scritto Alessio e Anita.

Grande Fratello: Greta Rossetti frecciatina a Perla Vatiero? La reazione dei fan della vincitrice del reality

"Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta ma vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento. Non tutti quando si lasciano alzano il telefono e lo dicono al mondo, purtroppo dai commenti abbiamo capito di non averne il diritto, con grande rammarico - si legge ancora nel post - Non ci sono colpe, solo grandi consapevolezze. Infine siamo solo due ragazzi che si sono fatti del bene ed hanno fatto un pezzetto di strada assieme. L'importante è che entrambi siamo felici. Vi abbracciamo forte tutti. A presto".