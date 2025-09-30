Grande Fratello: l'intesa tra Giulio e Benedetta fa discutere la Casa, Jonas e Simone smascherano?

Nella Casa del Grande Fratello non sono passate neanche 24 ore dall'ingresso dei nuovi concorrenti e già si intravedono le prime dinamiche sentimentali. Tra i protagonisti, Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi hanno mostrato subito una forte complicità, scatenando commenti sia sui social sia tra gli altri inquilini della Casa più spiata d'Italia.

Complicità immediata tra Giulio e Benedetta

Ieri sera, dopo la diretta, terminata con le prime nomination- i cosiddetti "casalinghi", come li chiama Simona Ventura - si sono intrattenuti in giardino. Benedetta e Giulio si sono seduti sul divano e, avvolti nello stesso plaid, si scambiavano sorrisi e sguardi complici. Gli altri inquilini hanno subito fatto qualche battuta, ma Giulio li ha fermati: "Stiamo sfruttando il calore perché abbiamo freddo".

Il tango mancato tra i due gieffini

Poco dopo Benedetta e Giulio si sono spostati in Zona Beauty. Giulio la invita a ballare un tango, abbracciandola, ma lei, sorridendo, lo ferma scherzosamente: "A me stai tanto simpatico, sei tanto bello, però con calma". "Mi sei simpatica anche tu", ha replicato l'odontoiatria.

Flirt vero o mossa subdola? I sospetti degli altri concorrenti

Secondo alcuni concorrenti, come Matteo Jonas Pepe e Simone De Bianchi, il legame tra i due potrebbe essere più strategico che spontaneo. In una chiacchierata notturna in giardino, Jonas ha confidato senza filtri: "Ho visto alcuni con degli obiettivi, alcuni li vedo un po' subdoli, forse la parola è azzardata. Anche questa cosa di iniziare subito sto contatto immediato. Per me è una strategia".

Simone, che già aveva incontrato una coinquilina fuori dalla casa, si è detto dello stesso avviso, sottolineando che in puntata si parlerà sicuramente di un possibile approccio: "Può essere strategia come no. Io per come sono fatto non sono con l'idea di baciare tutte. Se capita bene, ma dev'essere una cosa vera". Parole che hanno trovato l'accordo di Jonas.

Nonostante i sospetti dei compagni, Giulio e Benedetta non sembrano preoccuparsene. Le telecamere li hanno già ripresi mentre condividono sguardi complici, gesti e abbracci, segnando un primo avvicinamento nella Casa. La loro intesa non è passata inosservata e, con tutta probabilità, sarà uno dei temi caldi della prossima puntata del Grande Fratello.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto si scambiano sguardi complici