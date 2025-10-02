Grande Fratello, Grazia Kendi sbotta: “Se vola un cuscino ve lo infilo in bocca”

Grazia Kendi, una delle nuove concorrenti del Grande Fratello, sta mettendo in pratica il suo motto già evidente sul suo profilo Instagram: 'viso angelico solo con chi lo merita; per il resto serpe nera'. Nelle prime ore trascorse nella Casa, la 25enne milanese ha dato prova del suo carattere deciso e, durante la notte, non ha esitato a scontrarsi con alcuni coinquilini che non le permettevano di riposare.

Le prime ore nella Casa di Grazia Kendi: dalle discussioni in cucina agli scontri notturni

Bastano poche ore per farsi notare: la modella si è già fatta conoscere sia dagli altri concorrenti che condividono con lei gli spazi della Casa dei Lumina Studios, sia dal pubblico che segue la diretta su Mediaset Infinity. Nelle ultime ore, tra discussioni e momenti goliardici, si sono registrati vari screzi: Katia ha avuto un diverbio con Donatella e con Giulia Soponariu per una questione in cucina, mentre di notte ha perso la pazienza contro chi faceva troppo rumore.

Le lotte con i cuscini fanno infuriare la gieffina

Nei primi giorni sembra che uno dei divertimenti preferiti dei gieffini siano le lotte con i cuscini; comportamento che non è piaciuto a tutti. Anche Matteo Azzali ha manifestato il proprio disagio per questi atteggiamenti troppo goliardici.

Matteo Azzali

Lo sfogo di Grazia: "Se non dormo divento pazza"

Quando i decibel nella Casa hanno superato la soglia di tolleranza e le hanno impedito di dormire, Grazia non ha trattenuto la sua rabbia, urlando dal letto: "Ve lo giuro, se vola un cuscino ve lo infilo in bocca e ve lo faccio uscire dall'altra parte! Se non mi fate dormire divento pazza adesso. Ho sonno e dovete avere rispetto per chi deve riposare: alle quattro del pomeriggio sembriamo degli zombie e non si può vedere questa situazione in televisione".

Grazia Kendi ha poi aggiunto: "Non posso andare a dormire sul divano con la luce perché qui dovete fare i deficienti fino alle otto del mattino. Ora basta! Il primo cuscino che vola... mi dovete fare dormire perché sto diventando nervosa. Sono ventiquattro ore che non dormo". La convivenza è appena iniziata e, tra prove di cucina e tensioni notturne, la personalità schietta di Grazia promette di animare le prossime giornate nella Casa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: durante il pranzo degli inquilini, improvvisamente scatta il primo Freeze in Casa