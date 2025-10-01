Grande Fratello, Giulia Soponariu travolta dalle critiche: polemica per frasi choc e confessioni personali

Giulia Soponariu, una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, è finita al centro delle polemiche per alcune frasi choc sopra le righe che rischiano di costarle un richiamo ufficiale da parte della produzione. Simona Ventura, che prima dell'inizio del reality aveva chiarito come quest'anno non sarebbero stati tollerati comportamenti eccessivi o irrispettosi, potrebbe presto essere chiamata a intervenire.

La frase discriminatoria sul termine "down"

Tutto è iniziato durante una conversazione in cucina con alcuni coinquilini, quando Giulia si sarebbe definita utilizzando la parola "down" in senso dispregiativo. La clip è diventata virale in poche ore, scatenando indignazione sul web.

"Ragazzi la mia foto non mi piace per niente. Dai, ma io in quella foto sembro una down", ha detto riferendosi alla sua foto nelle grafiche che sta usando il programma in queste prime ore. Molti spettatori che seguono la diretta di Mediaset Infinity hanno condiviso la clip sui social chiedendo l'intervento della produzione, invocando un provvedimento disciplinare esemplare.

La battuta sui napoletani

Come se non bastasse, poco dopo Giulia si è resa protagonista di un'altra uscita infelice. Durante uno scambio di battute con Giulio Carotenuto, che ironizzava sugli occhiali da sole sostenendo di avere un certificato medico, la Soponariu avrebbe pronunciato una frase offensiva nei confronti dei napoletani. "Dai non ti credo. Secondo me ti sei fatto fare un certificato falso. Tu sei capace di farlo. Tu sei napoletano! Sì sei napoletano, non ci credo che è vero il certificato", ha detto.

Il precedente richiamo e la rivelazione shock

Non è la prima volta che Giulia attira l'attenzione degli autori. Nelle prime ore, infatti, sarebbe già stata richiamata per aver spoilerato aspetti troppo delicati della sua vita privata che probabilmente dovrebbe raccontare solo durante la sua linea della vita. Parlando con alcuni compagni d'avventura, la concorrente ha raccontato una vicenda che ha lasciato tutti senza parole:

"Sono la terza di sei fratelli. I miei genitori sono della Romania, ma viviamo in Italia da circa vent'anni. Sono stata anche rapita. Sì, da bambina. Non in Romania, ma qui in Italia". Simone De Bianchi, che evidentemente conosce bene le dinamiche del programma, le ha chiesto di non parlare di queste cose: "Non dire troppo adesso, tanto poi lo racconteranno nelle clip. C'è tempo per parlarne". Simone e Giulia si erano già incontrati in passato, come è stato rivelato durante la prima puntata da Simona Ventura.

Gli autori hanno cercato rapidamente di spostare l'attenzione, con alcuni utenti che hanno notato un improvviso richiamo in confessionale per il cambio batterie dei microfoni. Secondo molti telespettatori, sarebbe stata una strategia per interrompere il discorso e rimandare la rivelazione alle future clip ufficiali del programma.

Nel video di Mediaset Infinity: Giulia Soponariu e Grazia Kendi si confrontano dopo una discussione.