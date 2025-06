Grande Fratello, Gessica Notaro interviene sulla crisi tra Helena e Javier: “gli siamo vicini, ma…”

Negli ultimi giorni, si respira aria di crisi tra Javier Martinez e Helena Prestes. Il sospetto che qualcosa si sia incrinato nella coppia è nato dopo le dichiarazioni dell'ex fidanzato della modella brasiliana, Carlo Motta, che ha affermato di aver incontrato Helena dopo la fine del Grande Fratello. A gettare benzina sul fuoco, la pubblicazione su Instagram di alcune foto che li ritrarrebbero insieme, gesto che ha subito scatenato il gossip e ipotesi su un possibile ritorno di fiamma.

Lo staff di Javier interviene per tutelarlo

A intervenire in difesa dell'argentino è stata Gessica Notaro, attivista, amica personale dell'ex gieffino e parte attiva del suo staff. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha scritto: "Scegliamo di scrivere queste poche righe per ringraziarvi dei messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni" - ha dichiarato, parlando anche a nome del socio Mauro Catalini.

"Ci scusiamo per questo silenzio ma noi rappresentiamo professionalmente Javier Martinez e, pur essendogli affettuosamente vicini, non potremo essere noi a dare risposte alle domande riguardo la sua vita personale in questo momento. Se mai ci sarà la volontà di dare comunicazioni ufficiali sarà Javier a sceglierne il tempo e la modalità".

Non è la prima volta che la Notaro prende posizione per tutelare l'immagine dell'amico: pochi giorni prima aveva persino minacciato azioni legali nei confronti di chiunque avesse diffamato Javier o usato la sua immagine per fotomontaggi lesivi della persona. Un suo gesto ha attirato ulteriore attenzione: Gessica Notaro ha smesso di seguire Helena Prestes su Instagram. Una mossa silenziosa ma potente, che molti leggono come un chiaro segnale di rottura e disapprovazione nei confronti della modella.

La versione di Helena: "Non voglio che ci rubino la nostra felicità"

Intanto, l'ex di Helena, Carlo Motta, con le sue dichiarazioni resta una figura centrale in questo intreccio. Sebbene non abbia rilasciato ulteriori dichiarazioni, la sua presenza nelle foto pubblicate e i rumors su un riavvicinamento con Helena non fanno che alimentare i sospetti. Ma Helena ha scelto di esporsi per smentire ogni voce sul presunto tradimento.

In una storia Instagram ha scritto:"Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità".

"Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento, questo fa veramente male perché non c'è stato". Infine, ha rivolto un messaggio diretto al suo ex fidanzato: "Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a vivere".