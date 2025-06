Grande Fratello, aria di crisi tra Javier e Helena “Lui ha scoperto qualcosa, ma non parla”

Nelle ultime ore, il rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez, nato al Grande Fratello, sembra aver subito una battuta d'arresto. A scatenare i sospetti è stato un intervento social di Carlo Motta, ex fidanzato della modella brasiliana, che ha confermato i rumors sulla loro frequentazione post-Grande Fratello. Nelle ultime ore Biagio D'Anelli ha spiegato l' stato d'animo dell'argentino

Le dichiarazioni di Carlo

Secondo quanto dichiarato da Motta, lui e Helena si sono rivisti più volte dopo la fine del reality, uniti da una passione comune per il kitesurf. "Abbiamo un buon rapporto e non ho nulla contro la sua attuale relazione", ha scritto l'ex della Prestes in una storia su Instagram. Tuttavia, ha anche precisato di essere stato costretto a confermare queste voci a causa delle continue critiche ricevute nei commenti. Carlo ha inoltre smentito categoricamente di averle inviato fiori, come vociferato.

I presagi social della crisi

Tuttavia, questa confessione potrebbe non essere stata ben digerita da Javier Martinez. Alcuni follower più attenti, infatti, hanno notato segnali di raffreddamento nella coppia: sebbene Helena abbia pubblicato alcune foto insieme al pallavolista argentino, lui - a differenza del passato - non ha lasciato alcun like. Un dettaglio piccolo, ma sufficiente ad alimentare le voci su un possibile malumore.

Helena Prestes

A dare manforte a questa ipotesi ci ha pensato anche Biagio D'Anelli, esperto di gossip, che in un video su TikTok ha svelato di aver parlato a lungo con Javier: "Siete in tanti a chiedermi cosa succede tra Helena e Javier. Dico solo che il Grande Fratello è finito e certe cose non vanno raccontate nei dettagli, perché sono affari loro. Dico soltanto una cosa. Un ex fidanzato che adesso millanta frequentazioni dopo che Helena era dentro la casa la denigrava dicendole di cotte e di crude, adesso magicamente parla di affetto e di incontri. Mi fa soltanto ridere. ".

"Ma posso dirvi questo: ho parlato più di venti minuti con Javier e, per solidarietà maschile, posso affermare che è un gran signore. Lo capirete presto, se deciderà di parlare lui stesso Biagio ha aggiunto che Javier ha scoperto delle cose "ma si sta comportando con grande dignità".

La situazione, insomma, appare piuttosto delicata. Mentre Helena continua a condividere momenti della sua quotidianità, Javier sceglie il silenzio. Sarà solo una crisi passeggera o l'inizio della fine per la coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello? Non resta che attendere i prossimi sviluppi.