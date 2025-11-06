Grande Fratello, Francesco Rana avverte Jonas dopo l’eliminazione: “Attento ad Anita”

Lunedì sera Francesco Rana è stato eliminato dal Grande Fratello dopo un televoto che lo ha visto uscire di scena dal reality show di Simona Ventura. Il vigile urbano pugliese, tornato a casa, ha deciso di parlare apertamente con i suoi follower raccontando le sue sensazioni e puntando il dito contro alcuni dei suoi ex coinquilini, in particolare Anita e Omer.

L'eliminazione di Francesco Rana e il ritorno sui social

L'ex gieffino, rispondendo ad un box di domande dei suoi follower, si è anche espresso su chi, secondo lui, sarebbe il più falso della Casa: "Bella domanda, fanno a gara a chi è più falso. Faccio prima a dire chi non lo è. Ma il più falso è Omer. Il gioco della bandana l'ho inventato per lui, perché sapevo che faceva l'infame. Le donne in Casa sono di più e lui vuole accattivarsi i loro voti. Io mi sono fatto il cu.o per cinque puntate a creare dinamiche, mentre lui non fa nulla: si alza, si fa la doccia e vive tranquillo".

L'attacco a Omer: "È il più falso della Casa"

Francesco, accusato dalla sua ex di essere un maschilista, ha poi commentato anche il rapporto tra Rasha Younes e Omer Elomari, uno dei più discussi di questa edizione: "Rasha non sta usando Omer, si stanno usando a vicenda. A lui fa comodo questa situazione, ma se ci pensate, Omer non conosce nulla di Rasha: non sa il suo cibo preferito, né le sue passioni o abitudini. Ma come fai, Omer? Di Rasha non sa niente". I due gieffini questa notte hanno parlato e si sono punzecchiati a lungo.

Il messaggio a Jonas: "Apri gli occhi, fratello mio"

"Anita è la persona che più mi ha deluso in questa avventura", ha dichiarato il pugliese. "Vi dico la verità, le sono stato vicino in un momento difficile, ero una delle persone più strette a lei in Casa. Peccato che una volta uscita, abbia visto i trend che andavano e, rientrata, si sia avvicinata a Jonas. Anita vuole vincere il programma, e per riuscirci ha scelto quella strada. Io a Jonas dico solo una cosa: Fratello mio, apri gli occhi perché ti voglio bene. Anita era già forte di suo, non aveva bisogno di questo. Vinci, ma fallo con onestà e valori'".

Il podio finale del Grande Fratello secondo Francesco: "Merita chi è vero"

Infine, Francesco Rana ha svelato quale sarà, secondo lui, il podio finale del Grande Fratello: "Credo che vincerà Omer, al secondo posto vedo Anita e al terzo Donatella. Mi dispiace, perché io vorrei che vincesse la verità: Jonas, Giulia, Simone o Francesca. Il mio compito è fallito, ma spero che loro possano portare avanti ciò in cui credo e vincere il Grande Fratello".