Grande Fratello, ex di Francesco Rana esplode sui social: “Sei solo un maschilista del cavolo!”

Ancora una volta le dinamiche del Grande Fratello trovano eco anche fuori dai Lumina Studios. Stavolta al centro dell'attenzione c'è Francesco Rana, il vigile urbano conosciuto nella prima puntata del reality. Nel corso di una chiacchierata con alcuni coinquilini, Francesco ha raccontato un capitolo importante della sua vita: il trasferimento a Trieste per lavoro. Ma la storia ha provocato una dura reazione da parte della sua ex fidanzata.

Francesco Rana racconta la fine della sua relazione

Nel Friuli Venezia Giulia, il pugliese era andato insieme a Sabrina, la sua fidanzata di allora. I due avevano deciso di andare a convivere, ma la relazione è poi naufragata quando, come ha dichiarato Francesco, che nella Casa ha avuto molte discussioni con Donatella, si è reso conto di "non amarla più, anzi di non sopportarla". Tra una battuta e l'altra, il concorrente ha aggiunto che la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata "la parmigiana di melanzane cotta al forno", una frase ironica che però, insieme alle altre, non è affatto piaciuta alla diretta interessata.

Sabrina ribatte con un lungo sfogo social

La replica della ragazza non si è fatta attendere. Sui social, l'ex fidanzata di Francesco ha pubblicato un lungo sfogo in cui ha voluto dire la sua versione dei fatti: "Una ragazza che a 20 anni lascia casa e viene con te a Trieste a 900 km di distanza è solo da apprezzare. Una ragazza che si è spaccata il culo per pulirti casa, prepararti da mangiare, lavarti la roba, stirarti la divisa e allo stesso tempo lavorava più ore al giorno di te e guadagnava più di te".

Francesco Rana

E infine: "Sei sicuro di averla lasciata tu? O ti ha lasciato lei perché sei solo un patriarcale e maschilista del cavolo?" Sabrina ha poi rincarato la dose, accusando Francesco di essere stato "lasciato" e di averle "dato fastidio per molto tempo" dopo la rottura: "Meglio che stai zitto, perché se inizia a parlare la gente che sa, la faccia te la sotterri sotto il letto del Grande Fratello".

La Polemica della compagna di Domenico D'Alterio

Non è però l'unica polemica social che nelle ultime ore ha coinvolto il reality di Canale 5. Valentina Piscopo, compagna di Domenico D'Alterio, ha infatti lanciato una frecciata velenosa a Benedetta Stocchi, una delle inquiline della Casa.

Secondo Valentina, Benedetta si sarebbe "avvicinata troppo" al suo compagno nonostante sapesse che è fidanzato e padre di una bambina. Su TikTok, la Piscopo ha scritto in modo minaccioso: "Fatemi fuori questo essere inutile che l'aspetto alla porta rossa". Insomma, tra ex fidanzate furiose e compagne gelose, le polemiche nate dentro la Casa del Grande Fratello continuano a incendiare anche il mondo fuori.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Francesco racconta la sua esperienza a Gallipoli.