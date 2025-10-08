Grande Fratello, Francesca Carrara esplode contro le coinquiline: “Basta, mi isolo da voi!”

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Ieri sera Francesca Carrara ha avuto un acceso sfogo contro alcune coinquiline, colpevoli - a suo dire - di averla messa da parte. Dopo una frase che le avrebbe dato particolarmente fastidio, la concorrente romana non è riuscita a trattenersi e ha sbottato davanti a tutti in salotto.

Lo sfogo di Francesca Carrara scuote la Casa del Grande Fratello

"Da domani guarderò il pelo nell'uovo, non ho mai detto una parola fuori posto contro di voi. Qua voi state fuori di testa. Se vi attaccate alle alzate di mano, non state bene. Non è possibile. Siamo persone democratiche e uno non si può attaccare a un'alzata di mano perché 'c'è astio'. Se dobbiamo colpire una persona che ci sta sul cavolo, allora attacchiamoci alle cose serie. Le cavolate non le accetto", ha tuonato Francesca, visibilmente nervosa.

"Mi escludete, da domani sto isolata": la reazione infuocata della concorrente

Ma non è finita qui. Dopo aver espresso la sua rabbia, la Carrara, presentata come una donna forte e indipendente, ha annunciato di voler prendere le distanze dal gruppo: "Da domani sto isolata, faccio il percorso per conto mio. Ho notato che c'è qualcosa nei miei confronti che non vi va. Voi ragazze non venite mai da me, ho rapporti solo con i maschi e non capisco perché. Io non vi ho fatto niente, non ho mai detto una parola fuori posto e quando ho parlato, l'ho fatto in faccia".

Francesca e suo figlio Simone

Un duro sfogo che ha lasciato senza parole gli altri inquilini. Alcuni hanno cercato di tranquillizzarla, ma Francesca, entrata nella casa con suo figlio Simone, sembrava determinata a prendere le distanze "Quando sono entrata qui ho chiesto 'posso venire o do disturbo?'. Voi siete uscite", ha concluso allontanandosi dal gruppo. Nella Casa si respira aria di tensione e questo episodio potrebbe aprire nuove fratture, soprattutto tra le donne.

Gli scontri tra le donne del reality show

Un momento di forte tensione che ha lasciato interdetti gli altri inquilini, alcuni dei quali hanno cercato di calmarla. Non è la prima volta che nella Casa emergono divisioni all'interno del gruppo femminile, ricordiamo lo sfogo di Grazia contro Donatella Mercoledisanto e Giulia Soponariu.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Francesca dopo la diretta si lascia andare alle lacrime mentre si confida con Donatella