Grande Fratello: l’ex di Helena Prestes sul possibile ritorno di fiamma “Ci siamo visti in diverse occasioni”

La storia tra Helena Prestes e Javier Martinez è sbocciata davanti alle telecamere dell'ultima edizione del Grande Fratello. Dopo l'esperienza nella Casa, la modella brasiliana e il pallavolista argentino sono andati a convivere, fanno progetti di matrimonio e sperano di avere figli. Negli ultimi giorni, però, nuove voci di un riavvicinamento con l'ex di Helena, Carlo Motta, hanno acceso il dibattito

Il rapporto attuale tra Helena e Javier

Usciti dal reality, Helena e Javier si sono detti più innamorati che mai. In un'intervista al settimanale Chi, lui ha raccontato di sentirsi ancora più certo del proprio sentimento: una convivenza che li ha riuniti al di fuori della bolla del Grande Fratello e li ha proiettati verso un futuro insieme, fatto di familiare quotidianità e progetti a lungo termine.

Le indiscrezioni sul ritorno con l'ex

Nonostante la coppia appaia solida, nelle ultime settimane hanno iniziato a circolare rumor su un possibile riavvicinamento tra Helena e Carlo Motta, ragazzo di cui la modella aveva parlato più volte anche durante il programma. Secondo le segnalazioni, i due si sarebbero incontrati a più riprese dopo la fine del reality, alimentando la speculazione che ci fosse ancora qualcosa tra loro.

Javier ed Helena

La reazione di Helena Prestes

Per evitare fraintendimenti e proteggere la privacy di Carlo, Helena ha condiviso un post su X rivolgendosi direttamente ai follower, soprattutto i più fanatici: "In nome e rispetto alla famiglia di Carlo non ci sono problemi tra di noi ....lui è una persona brava e non merita essere in mezzo a vostri commenti. Dovete dissociare per rispetto. É ingiusto scrivere a clienti o vita personale sua." Con questo messaggio, Helena ha ribadito di considerare concluso il capitolo che la legava a Carlo, chiedendo rispetto per entrambi.

La precisazione di Carlo Motta

Costretto a fare chiarezza per frenare offese e malintesi, l'ex fidanzato ha confermato in una storia Instagram di aver incontrato Helena in diverse occasioni per praticare kite surf. Carlo ha però negato categoricamente di averle inviato fiori.

"A causa delle continue offese che ricevo nei commenti per non aver smentito certe voci sul fatto che mi frequento con Helena, mi vedo costretto a confermare che tali voci sono vere. Ci siamo visti in diverse occasioni per fare kite, dopo la fine del Grande Fratello, abbiamo un buon rapporto e non ho nulla contro la sua attuale relazione. Inoltre, è assolutamente falso che io abbia mandato dei fiori". Con questo chiarimento, Carlo ha voluto dimostrare di non essere animato da rancori, ma di mantenere un rapporto civile con Helena.

Le segnalazioni e le reazioni social hanno inevitabilmente creato qualche tensione tra i fan di Helena e Javier. Molti sostenitori del pallavolista hanno percepito il riavvicinamento con l'ex come una mancanza di rispetto, mentre chi stima Helena sottolinea la sua volontà di chiudere ogni porta senza strascichi.

Al momento, non ci sono dichiarazioni dirette di Javier in merito; l'unica certezza rimane il suo forte desiderio di costruire un futuro con Helena e l'idea di una famiglia piena di vita e amore. Tra Helena Prestes, Javier Martinez e Carlo Motta la vicenda resta in divenire, ma finora non sembra aver incrinato i programmi a lunga scadenza della coppia uscita dal Grande Fratello.

Helena continua a chiedere rispetto per il suo passato sentimentale, Javier ribadisce il suo impegno verso un progetto di vita insieme, e Carlo - a quanto pare - ha voltato pagina con serenità. Se il destino avrà in serbo altri colpi di scena, il gossip lo racconterà... ma, per ora, ci sembra chiaro che ognuno stia semplicemente cercando di rispettare confini e sentimenti.