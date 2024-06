Grande Fratello: ex gieffino dopo la rottura frequenta una giornalista di Sky? Il rumor

Secondo le ultime indiscrezioni un ex gieffino, fresco di rottura con la sua fidanzata conosciuta nella Casa del reality show, avrebbe iniziato a frequentare un'altra donna.

Nuove indiscrezioni sulla vita amorosa dei concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello hanno infiammato il gossip delle ultime settimane. Uno degli ex gieffini, dopo essersi lasciato con la ragazza conosciuta nel loft di Cinecittà, avrebbe già trovato l'amore tra le braccia di una giornalista sportiva. Ecco cosa sappiamo al momento

Il mistero dell'ex concorrente del Grande Fratello: chi è la nuova fiamma?

Il rumor è stato lanciato da Deianira Marzano attraverso il suo profilo Instagram. L'esperta di gossip, per ora, si è mantenuta sul vago, lasciando liberi i suoi follower di correre con la fantasia e cercare il protagonista di questa nuova relazione. Nella storia del social del gruppo Meta, infatti, si legge: "Un ex concorrente del GF si sta frequentando con una giornalista sportiva di Sky, e non si mostra pubblicamente perché ha paura di perdere i fan dell'ex coppia".

Il toto-nomi è già partito, ma gli indizi sembrano puntare verso un solo ex concorente: Alessio Falsone, almeno per esclusione. Nella casa del reality show si sono formate diverse coppie: la prima, composta da Letizia Petris e Paolo Masella, è ancora felicemente fidanzata. Sergio e Greta si sono lasciati due giorni fa, quindi è difficile che D'Ottavi, dopo il presunto tradimento dell'ex tentatrice, abbia trovato il tempo di consolarsi.

Alessio Falsone al Grande Fratello

Anita e Alessio, invece, si sono detti addio da qualche settimana. La loro relazione sembrava al capolinea già da prima, inoltre i due, come ha detto la Olivieri, non avevano mai dichiarato di essersi innamorati. Occhi puntati quindi sull'aspirante allenatore di calcio, che potrebbe aver conosciuto la giornalista durante il suo lavoro nel mondo dello sport.

Grande Fratello: Greta replica alle accuse di tradimento di Sergio che fa marcia indietro

L'ultima pista, anche se meno probabile, considerando gli indizi, porta a Giuseppe Garibaldi, che nella Casa ha avuto una breve relazione con Beatrice Luzzi. Quindi, tecnicamente anche lui, che proprio oggi ha difeso l'attrice dagli attacchi di Simona Tagli, potrebbe aver paura di perdere il "supporto dei fan della coppia", quei Beabaldi che sono uno dei fandom più forti dell'ultima edizione del reality show.