Grande Fratello, rivoluzione in arrivo: due edizioni nella prossima stagione e un nuovo conduttore

Il Grande Fratello si prepara a una svolta epocale. Stando a quanto rivelato in anteprima da Davide Maggio, Mediaset sarebbe pronta a proporre due edizioni distinte del reality nella prossima annata televisiva: una NIP, con concorrenti non famosi, al via da ottobre 2025, e una Gold/VIP, in partenza da gennaio 2026 a cui dovrebbero partecipare ex concorrenti che hanno fatto la storia del programma, secondo le prime indiscrezioni.

Due edizioni, due conduzioni diverse

Se da un lato appare ormai certa la conferma di Alfonso Signorini alla guida del Grande Fratello Gold/VIP, per la versione con persone comuni si starebbe valutando un nuovo volto alla conduzione. Una decisione che rappresenterebbe un cambio di rotta significativo per il reality più longevo della TV italiana, pronto a festeggiare la sua venticinquesima edizione.

Conduttori in prova

Proprio in quest'ottica, sono state recentemente registrate due puntate zero de La Fattoria, format usato come banco di prova per valutare le capacità di conduzione nel contesto di un reality. A mettersi alla prova in questo esperimento sono state Simona Ventura e Alessandra Viero, ma non sarebbero le uniche in corsa.

Simona Ventura

L'operazione fa parte di una più ampia strategia di test conduttori avviata da Mediaset, che ha visto coinvolti, tra gli altri, Flavio Montrucchio, Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Pierpaolo Pretelli, Diletta Leotta, Fabio Rovazzi, Max Giusti e Rebecca Staffelli, tutti impegnati in puntate pilota di programmi come Caduta Libera, La Ruota della Fortuna e Let's Make a Deal.

Va sottolineato, come ha precisato Davide Maggio, che i format testati non coincidono necessariamente con i programmi futuri dei conduttori: l'obiettivo è valutare la loro attitudine al genere televisivo più che il singolo show.

Rinnovamento anche in studio: via Buonamici e Luzzi?

La rivoluzione del Grande Fratello non riguarderà solo la conduzione. Anche la squadra in studio potrebbe subire importanti cambiamenti. Secondo le indiscrezioni, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, opinioniste dell'ultima edizione, non dovrebbero essere riconfermate. Tra i nomi in lizza per sostituirle si fanno strada Anna Pettinelli e Stefania Orlando, volti noti e ben radicati nel mondo Mediaset. In dubbio anche il ruolo di Rebecca Staffelli, finora esperta dei social, che potrebbe non essere più parte integrante del cast fisso del programma