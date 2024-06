Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi difende Beatrice Luzzi dagli attacchi di una ex gieffina

Il concorrente del reality show di Canale 5 ancora una volta è venuto in soccorso dell'attrice, dopo un attacco sulla carta stampata e sui social di un ex coinquilina.

Giuseppe Garibaldi continua a difendere Beatrice Luzzi dagli attacchi degli ex coinquilini dell'ultima edizione del Grande Fratello. Questa volta, l'ira del bidello calabrese si è riversata su Simona Tagli, che in una lettera aperta pubblicata su Dipiù ha espresso la sua delusione nei confronti dell'ex protagonista di Vivere.

Delusione e contrasti: La rottura dell'amicizia tra Simona Tagli e Beatrice Luzzi

Nell'ultimo numero del settimanale, pubblicato la scorsa settimana, tra i vari articoli, c'erano un paio di pagine dedicate all'attacco della ex co-conduttrice di Domenica In alla seconda classificata del reality show terminato ad aprile. Le due avevano molto legato all'interno della Casa ma, secondo il contenuto della lettera, dopo l'ultima puntata del reality show, l'amicizia sarebbe finita.

Simona ha raccontato di essere stata particolarmente delusa dal comportamento di Beatrice Luzzi, che in questi mesi non l'avrebbe mai contattata, rispondendo solo raramente e in maniera molto formale ai suoi messaggi: "Tu sei tutto e il contrario di tutto. Lo hai abbondantemente dimostrato, dato che tutti ti hanno visto tornare sui tuoi passi anche con chi ti ha offeso e tradito. Mi riferisco ovviamente a Giuseppe Garibaldi".

Giuseppe Garibaldi difende l'ex protagonista di Vivere

Nella lettera, Beatrice è accusata di incontrare il suo ex coinquilino solo per cavalcare l'onda della coppia: "perché probabilmente hai capito che funziona". La Tagli e il suo agente hanno condiviso queste parole sui social. La reazione di Giuseppe non si è fatta attendere: "Questa era meglio se non la pubblicavi...che piuttosto di fare hype ti diminuiscono i follower", ha postato, riferendosi anche ai numerosi di fan di Beatrice che hanno appoggiato Simona durante il programma e oggi, dopo la lettera, hanno deciso di unfollowarla.

Beatrice e Giuseppe dopo il Grande Fratello a Roma

Giuseppe sta mantenendo fede a quanto disse dopo l'intervento di Paolo Masella a RDS Next, quest'ultimo definì "Beatrice e Giuseppe la coppia meno affiatata del reality". Subito dopo, Garibaldi intervenne sui social scrivendo "Non permetto più a nessuno di parlare male di lei, di me, di noi. Amici, fandom, gossippari, persone qualunque che ancora dopo il GF tendono a screditarci. Che ognuno si faccia la propria vita privata, e cercate di avere un pò di tatto e di umanità, per gente che sta in silenzio e non alimenta nulla contro nessuno, nonostante è tutti i giorni sotto giudizio. Io vi consiglio 'Cercate di guardare la trave che avete nel vostro occhio, piuttosto che guardare la pagliuzza nell'occhio altrui'".