Grande Fratello, ex corteggiatore di Uomini e donne nella prossima edizione del reality show: il rumor

Tra circa tre mesi i riflettori della Casa del Grande Fratello torneranno ad accendersi. Come nella passata stagione, anche questa volta il reality show di Alfonso Signorini mischierà concorrenti famosi e sconosciuti al grande pubblico. Recentemente, sul suo profilo Instagram, Amedeo Venza ha rivelato il nome di un ex corteggiatore che sta facendo i provini per il programma: si tratta di Federico Chimirri.

Da Uomini e Donne al Grande Fratello: la nuova indiscrezione

L'esperto di gossip ha pubblicato una foto scrivendo: "È l'ex fidanzato di Giulia Cavaglià, ed è pronto a varcare la Porta Rossa. Contattato dal GF, ha già effettuato i primi step". Questo significa che il primo provino è andato bene e ora si aspettano i passi successivi.

Federico Chimirri, è un volto noto al pubblico del dating show di Maria De Filippi, dove ha partecipato per corteggiare Sara Affi Fella, recentemente sposatasi con l'ex calciatore Francesco Fedato, e Nilufar Addati, che scelse Giordano Mazzocchi. Inoltre, è stato legato a Giulia Cavaglià, ex tronista, con la quale si era fidanzato dopo la rottura di lei con Francesco Sole.

Amante della cucina, ha partecipato come concorrente a Masterchef 11. La sua storia con Giulia finì a causa di un presunto tradimento, come lei stessa annunciò sui social: "Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi sì, ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull'accaduto". Quando i due erano ancora fidanzati, l'ex tronista era stata candidata per partecipare al Grande Fratello VIP 6.

Altre anticipazioni sul cast del reality show

Prima di questa indiscrezione, Biagio D'Anelli, intervistato da Turchese Baracchi nel programma Turchesando, ha svelato che a settembre vedremo nel programma di Alfonso Signorini un'attrice famosa per i suoi ruoli nei cinepanettoni: "Chiudo con una bombetta: un'attrice dei cinepanettoni famosissima varcherà la Porta Rossa a settembre. Doveva già entrare in passato. Posso dire che il suo nome inizia per N, ma non posso dire altro al momento, basta così, ho detto troppo", ha affermato l'ex vippone.

Tra i nomi emersi per la prossima edizione del Grande Fratello c'è Vera Gemma, contattata direttamente dal conduttore, come ha anticipato Alberto Dandolo. Al Bano e Cristina Plevani hanno smentito la loro partecipazione. Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, ha rifiutato l'invito. Resta ancora in piedi il nome di Cristiano Iovino, personal trainer noto per il suo presunto flirt con Ilary Blasi.