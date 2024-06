Grande Fratello, un'attrice dei Cinepanettoni alla corte di Alfonso Signorini: l'indiscrezione

Da quando Alfonso Signorini ha dato il via ai casting del Grande Fratello, si susseguono i rumors su chi saranno i concorrenti Vip che parteciperanno alla prossima edizione del programma. Questa volta, l'indiscrezione lanciata da Biagio D'Anelli coinvolge un'attrice che abbiamo visto sul grande schermo nei famosi Cinepanettoni, campioni di incassi nel periodo natalizio dagli anni ottanta a oggi.

Rumors e Speculazioni sui Nuovi Concorrenti Vip

Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni sui concorrenti che nella prossima stagione entreranno nella Casa più spiata d'Italia. Mentre prosegue il casting per i concorrenti non famosi, Giuseppe Garibaldi è diventato il volto del programma per il reclutamento dei concorrenti Nip. Alfonso Signorini e gli autori sono a caccia di concorrenti Vip "non professionisti dei reality show", come ha chiesto Pier Silvio Berlusconi, diktat ribadito anche nell'ultima conferenza stampa dell'amministratore delegato di Mediaset.

Tra i nomi usciti nei giorni scorsi c'è quello di Vera Gemma. "L'attrice figlia d'arte, già concorrente di reality show, è stata la prima famosa contattata dalla produzione del Grande Fratello", ha scritto Alberto Dandolo su Oggi. Il nome di Al Bano è stato fatto e bruciato in poche ore dopo la smentita dello stesso cantante.

Cristina Plevani ha smentito le voci sulla sua partecipazione al Grande Fratello

Anche Cristina Plevani ha negato i rumors che davano per possibile il suo ritorno nella Casa. Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, è stato contattato ma ha rifiutato. Un altro nome circolato è stato quello di Cristiano Iovino, il personal trainer balzato agli onori del gossip per il presunto flirt con Ilary Blasi e per il pestaggio in cui sarebbe, secondo alcune fonti, coinvolto anche Fedez.

Dal Cinepanettone al Grande Fratello: l'indizio

Poche ore fa, dai microfoni di Turchesando, Biagio D'Anelli ha svelato il nome di una possibile protagonista della nuova edizione del reality show. Sollecitato da Turchese Baracchi, l'ex gieffino ha detto: "Chiudo con una bombetta: un'attrice dei cinepanettoni famosissima varcherà la porta rossa del Grande Fratello a settembre. Doveva già entrare in passato. Posso dire che il suo nome inizia per N, ma non posso dire altro al momento, basta così, ho detto troppo".