Grande Fratello: Alfonso Signorini contatta concorrente VIP dell'Isola dei Famosi: ecco di chi si tratta

Il successo di un reality show è direttamente proporzionale alla brillantezza del cast scelto dagli autori. In queste settimane, la macchina del Grande Fratello si è messa in moto per portare all'interno della Casa più spiata d'Italia personaggi, famosi e non famosi, che sappiano catturare l'attenzione del pubblico. Secondo le ultime voci, Alfonso Signorini avrebbe contattato personalmente Vera Gemma.

Vera Gemma: la prima Vip cercata da Alfonso Signorini per il Grande Fratello

La figlia dell'indimenticato Giuliano Gemma già in passato, ha dimostrato di saper gestire le dinamiche di un reality show, come abbiamo visto durante la quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. L'indiscrezione sulla sua possibile partecipazione al programma è stata lanciata da Alberto Dandolo, giornalista che firma i suoi articoli, tra l'altro, per il settimanale Oggi. "Gli autori e Alfonso sono molto interessati. L'attrice figlia d'arte, già concorrente di reality show, è stata la prima famosa contattata dalla produzione del Grande Fratello," ha scritto il reporter.

Per il momento, non sappiamo quale sia stata la risposta di Vera Gemma che, nelle ultime settimane, è stata anche al centro del gossip per la sua relazione con il rapper ventenne Misha Carry, di origini moldave. Tra i due c'è una differenza di età di oltre 30 anni e sui social hanno condiviso alcune foto che hanno ufficializzato i rumor.

Vera Gemma potrebbe partecipare al prossimo Grande Fratello

Gli spettatori de L'Isola dei Famosi 2021 la ricordano fidanzata con Jeda, manager di musica trap, che allora aveva 22 anni. Un personaggio che catturò l'attenzione del pubblico anche per le sue interazioni con Ilary Blasi, conduttrice di quell'edizione del survival game. Vera Gemma, tra l'altro, nella sezione Orizzonti della 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si è guadagnata il premio per la migliore interpretazione femminile, qui la nostra intervista dopo la premiazione.

Nei giorni scorsi, Amedeo Venza aveva scritto sul suo profilo Instagram che la produzione aveva contattato Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, ma il modello genovese aveva rifiutato la richiesta. Nel frattempo, l'ex tronista Brando Ephrikian, durante un'intervista a Casa Lollo, si è autocandidato per essere uno degli inquilini della prossima edizione del programma.