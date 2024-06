Grande Fratello, un ex gieffino dice addio alla televisione: ecco a cosa si dedicherà

Dopo la sua avventura nel reality show di Alfonso Signorini, uno dei concorrenti dell'ultima edizione ha detto addio al piccolo schermo per inseguire i suoi sogni.

Non tutti i concorrenti che partecipano al Grande Fratello hanno come sogno nel cassetto quello di entrare nel mondo della televisione. È il caso di Alessio Falsone che, anche durante la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia, ha sempre raccontato della sua passione per il calcio e del suo desiderio di diventare allenatore. Oggi sembra che abbia fatto un primo passo verso quella meta.

Dalla Casa del Grande Fratello al campo di calcio

L'ex fidanzato di Anita Olivieri è diventato l'allenatore della squadra di calcio juniores della Nuova Sondrio. Sulle pagine social del club lombardo si legge: "La Nuova Sondrio comunica che Alessio Falsone sarà il nuovo allenatore della squadra Juniores. Nato nel 1992 a Milano, ha avuto esperienze come giocatore e come allenatore".

La decisione del club non deriva dalla popolarità raggiunta dal neo mister durante il reality show di Canale 5. Infatti, Christian Salvadori, direttore sportivo del club, ha conosciuto Alessio grazie a un amico comune. "L'ho invitato a vedere il Sondrio e, parlando di calcio, è subito nata sintonia. È un ragazzo giovane, con idee brillanti", ha spiegato il manager sportivo.

Alessio con Anita nel confessionale del Grande Fratello

"Ha da subito dimostrato grande passione e apprezzamento verso tutto il mondo della Nuova Sondrio Calcio. È tornato anche in occasione dell'ultima partita con il Mapello e la voglia si è trasformata in entusiasmo" ha aggiunto. "Ho deciso di affidargli la panchina perché penso che sia una decisione giusta. Sono sicuro che farà un grande lavoro e io sicuramente lo sosterrò e la società lo supporterà."

Fine della storia d'amore nata durante il reality show

Nella Casa del Grande Fratello, Alessio si era legato ad Anita, che per lui aveva lasciato Edoardo Sanson, il suo fidanzato storico. La loro storia è terminata poche settimane dopo la fine del reality show. "Cari amici, siamo qui per dirvi che io e Anita abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione", avevano scritto sui loro profili Instagram.

Grande Fratello: "Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono lasciati? Lo avevamo previsto", dice l'ex gieffina

"Le differenze caratteriali sono tante, così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l'affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo".