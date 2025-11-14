Grande Fratello, Domenico perde il controllo: “Basta parlare di Valentina” e minaccia di spaccare il vetro

Il concorrente partenopeo si infuria durante un gioco e minaccia gesti estremi. La vicenda con Valentina Piscopo continua a essere il suo punto debole e a influenzare il suo percorso.

La Casa del Grande Fratello si è infiammata dopo un gioco ideato da Anita e Jonas, in cui ogni concorrente doveva pescare un biglietto e rispondere a una domanda scomoda. Un momento che ha generato nuove dinamiche ma anche attimi di forte tensione, soprattutto quando, per l'ennesima volta, Domenico D'Alterio è stato chiamato in causa per il suo tormentato rapporto con l'ex compagna Valentina Piscopo.

Domenico sbotta: "Smettetela di parlare di Valentina"

Il napoletano, già provato dalle recenti vicende sentimentali, ha perso definitivamente la calma. Durante il gioco, i coinquilini hanno citato ancora una volta Valentina, scatenando la reazione furiosa di Domenico. In dialetto, con l'ormai iconico piglio che lo ha reso uno dei personaggi più amati (e discussi) su X, ha sbottato: "Non ve lo dirò un'altra volta: smettetela di parlare di Valentina!" Un attimo dopo ha minacciato di "schiattare" - ovvero scagliare - un oggetto che aveva in mano contro il vetro.

Il caso Valentina Piscopo: la protagonista "ombra" dell'edizione

Madre della figlia di Domenico, Valentina è sicuramenbte la non concorrente più presente di questa edizione. Più volte è entrata nella Casa per chiedere al compagno di prendere le distanze da Benedetta Stocchi. La prima volta, nella Mystery Room, la Piscopo aveva già lanciato un messaggio chiarissimo: "Ti voglio chiedere di allontanarti da Benedetta, di iniziare a fare un altro tipo di gioco e di pensare a te."

Il bacio tra Valentina e Domenico

Successivamente è stata addirittura ospite della Casa per qualche giorno, e le è bastato pochissimo per litigare animatamente con Anita, regalando al pubblico una delle serate più trash e memorabili: la notte di Halloween. Nonostante le richieste di Domenico, che più volte ha supplicato i coinquilini di non tirare più in mezzo Valentina, il suo nome continua a emergere costantemente, diventando motivo di crescente frustrazione.

La rottura definitiva e i sospetti nella Casa

L'ultima volta che Valentina ha fatto sentire la sua voce è stato per comunicare a Domenico la fine della loro relazione. La causa? Il riavvicinamento tra il napoletano e Benedetta, confermato dai momenti in piscina che hanno fatto crollare le sue ultime certezze. Alcuni concorrenti - e parte del pubblico - sospettano addirittura che tutta questa "telenovela sentimentale" possa essere stata organizzata prima dell'ingresso nel reality. Una teoria che manda Domenico su tutte le furie.

Domenico a rischio eliminazione

La complicata vicenda sentimentale sta pesando sul suo percorso nel reality. Nella puntata di lunedì scorso Domenico è risultato il meno votato alla nomination non eliminatoria. Questa settimana è nuovamente in bilico insieme a:

Flaminia Romoli

Rasha Younes

Giulia Soponariu

Francesca Carrara e Simone De Bianchi (nominati come coppia)

I sondaggi vedono Domenico D'Alterio - che in serata si è scontrato con Ivana - ancora a rischio, anche se non più come fanalino di coda. Su X molti account stanno invitando apertamente a salvarlo, riconoscendogli - nel bene o nel male - la capacità di portare umorismo e dinamiche forti dentro la Casa. Il pubblico, diviso tra chi lo ama e chi lo critica, avrà ancora una volta l'ultima parola.