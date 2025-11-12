Grande Fratello, Valentina Piscopo non si ferma: “Anita sa tutto, ma finge. Con Jonas? Non dureranno"

Dopo i litigi in Casa, l'ex fidanzata di Domenico D'Alterio torna a parlare di Anita e Jonas, e spiega il motivo perché, secondo lei, la coppia non ha un futuro dopo la fine del Grande Fratello.

Valentina Piscopo, pur non essendo una concorrente ufficiale del Grande Fratello, è senza dubbio una delle protagoniste più discusse e amate di questa edizione del reality show. La (ex) compagna di Domenico D'Alterio continua infatti a catalizzare l'attenzione sia dentro la Casa più spiata d'Italia che fuori, attirando consensi ma anche critiche.

La (ex) fidanzata di Domenico D'Alterio torna a far parlare di sé

Negli ultimi giorni, nel mirino di Valentina è finita Anita Mazzotta, che nel corso di un'intervista a Casa Lollo ha accusato apertamente di essere falsa e di fingersi diversa da ciò che è realmente. Un'accusa che non è certo passata inosservata, considerando il burrascoso passato tra le due.

Valentina è entrata più volte nella Casa del Grande Fratello per confrontarsi con Domenico, soprattutto durante il periodo in cui quest'ultimo si era avvicinato a Benedetta Strecchi. La partenopea, rimasta nella Casa per qualche giorno come ospite, aveva avuto uno scontro durissimo proprio con Anita.

Anita Mazzotta

La lite di Halloween tra Valentina e Anita

Durante il faccia a faccia, la Piscopo aveva tuonato: "Tu sei stata fuori undici giorni e hai visto tutto lo schifo detto su di me e Domenico! Tu fuori hai visto tutto, Anita! Sei una falsa e basta, imbecille, ma chi pensi di fregare?". Parole che avevano acceso la tensione dando vita ad uno scontro che stava per degenerare in una rissa.

La sentenza contro i Jonita: "non dureranno"

Ora che Anita e Jonas Pepe sono ufficialmente una coppia, Valentina è tornata a dire la sua. Nell'intervista rilasciata, ha infatti dichiarato di essere certa che la romana, durante il periodo di assenza dalla Casa per assistere la madre, si sia fatta un'idea chiara della percezione dei fan dei Jonita: "È protetta. So per certo che quando è uscita ha letto cosa si diceva e con Jonas non durerà al di fuori della Casa". Una frase che suona come una vera e propria sentenza.

La rottura (momentanea?) con Domenico

Solo pochi giorni fa, Valentina aveva annunciato sui social di voler lasciare il suo compagno, dopo averlo visto portare sulle spalle Benedetta durante un momento di gioco. Nel suo sfogo, aveva scritto: "Ho tantissime domande, ma giuro non riesco a rispondere a tutte! Volevo solo chiedervi di non mandarmi foto e video, io vedo e osservo tutto! Il rispetto porta rispetto! Io personalmente metto fine a tutta la mia storia!". Il post, letto in diretta da Domenico, aveva colpito profondamente il concorrente, che ha però scelto di restare nella Casa, convinto di riuscire a riconquistare Valentina una volta terminata l'esperienza televisiva.