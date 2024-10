Grande Fratello: Clayton Norcross fa il saluto nazista, Lorenzo si mette sugli attenti, Javier “Quel gesto no”

Il sabato sera di Clayton Norcross non è passato inosservato, con una serie di gaffe e momenti imbarazzanti che hanno suscitato le reazioni del pubblico. Gli spettatori, che seguivano il Grande Fratello su Mediaset Extra, e diversi utenti di X (ex Twitter) hanno sottolineato ogni passo falso dell'attore, condividendo clip e commenti che hanno rapidamente fatto il giro del web. Nella polemica, sebbene in misura minore, è stato coinvolto anche Lorenzo, un altro concorrente della Casa.

La serata a tema "Giefferton" si trasforma in polemica

Come di consueto, il sabato sera del Grande Fratello è stato dedicato a una festa a tema. Questa volta, l'ispirazione è venuta dalla serie televisiva Bridgerton, con gli autori che hanno organizzato l'evento "Giefferton". I concorrenti, vestiti con abiti d'epoca, hanno interpretato personaggi assegnati loro dagli autori, immergendosi completamente nell'atmosfera storica.

Durante la serata, però, Clayton Norcross, noto per il ruolo di Thorne in Beautiful, ha attirato l'attenzione per un gesto che ha scatenato immediata indignazione. L'attore, preso dall'entusiasmo del ruolo che stava interpretando, ha eseguito il saluto romano nazifascista. Nella clip, si vede anche Lorenzo fare un passo indietro e mettersi sull'attenti, una scena che ha provocato ulteriore sconcerto. Javier è intervenuto prontamente dicendo: "No, quel saluto no!", cercando di fermare l'azione di Norcross.

Yulia sarebbe stata insultata dall'ex star di Beautiful

Il video del momento è stato rapidamente diffuso su X, generando un'ondata di commenti negativi. Molti utenti hanno chiesto un richiamo formale da parte degli autori del programma nei confronti dell'attore americano, giudicando il suo gesto inaccettabile.

Tuttavia, la serata di Clayton Norcross non si è fermata qui. Sempre su X, alcuni utenti hanno riportato che l'attore avrebbe usato parole offensive nei confronti di Yulia, definendola una "troia". A sentire l'insulto sarebbe stata anche Shaila, che ha poi raccontato l'episodio ad altri coinquilini.

Grande Fratello, Enzo Paolo a Shaila: "Perché vuoi cambiare Javier se ti piace com'è?

Con la puntata di lunedì 7 ottobre all'orizzonte, il pubblico si chiede se Alfonso Signorini deciderà di affrontare questi spinosi argomenti, come il gesto di Clayton e le parole violente di Lorenzo contro Helena nel post puntata di giovedì. Oppure, se anche questa volta, la discussione si concentrerà sulle ormai logore dinamiche amorose tra Shaila Gatti, Helena Prestes, Lorenzo e Javier, che iniziano a stancare il pubblico.