Grande Fratello, Enzo Paolo a Shaila: "Perché vuoi cambiare Javier se ti piace com'è?

Le discussioni continuano all'interno della casa più spiata d'Italia, tra le "non coppie" che sembrano formarsi in questi giorni, ma che per il momento non hanno ancora fatto passi avanti.

Nelle ultime puntate del Grande Fratello, Alfonso Signorini e gli autori stanno puntando molto sugli intrecci amorosi che coinvolgono quattro concorrenti: Helena, Shaila, Lorenzo e Javier. Al momento, la situazione tra loro non si è ancora risolta e nessuna coppia è stata ufficialmente formata.

Le riflessioni di Enzo Paolo Turchi sulla vita di coppia

Durante la puntata del 3 ottobre, la "tronista" Shaila è stata chiamata a fare la sua scelta tra il modello milanese e il pallavolista argentino. L'ex velina ha dichiarato di nutrire solo un sentimento di amicizia per Lorenzo, mentre ha espresso il desiderio di approfondire la conoscenza di Javier. Quest'ultimo sembra essere attratto dalla napoletana, ma finora non ha fatto passi avanti decisivi.

Nelle ultime ore, nel giardino della Casa, sono stati visti seduti proprio Javier e Shaila, in compagnia di Enzo Paolo. La ballerina ha chiesto al marito di Carmen Russo come potrebbe fare per "sciogliere" Martinez: "Come possiamo farlo sciogliere un po' questo ragazzo? Attraverso il ballo si possono fare mille cose. Il ballo aiuta, deve uscire dagli schemi della pallavolo."

Shaila Gatta al centro delle dinamiche amorose del reality

Enzo Paolo ha risposto dicendo: "Lui ha problemi con la danza, è normale. Ma perché vuoi farlo cambiare se ti piace così com'è? Molte coppie, non è il vostro caso, si separano perché si innamorano di una persona e poi, dopo essersi sposate, cercano di cambiarla. Inconsciamente, finiscono per non piacersi più, perché quella persona diventa diversa da come l'avevano conosciuta."

Shaila: "non sono pronta a stare con una persona"

Le parole di Enzo Paolo hanno turbato Shaila, che ha poi confidato a Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere di sentirsi dalla parte sbagliata, poiché ha realizzato di voler fare con Javier quello che altre persone hanno fatto con lei in passato: cercare di cambiare qualcuno per costruire una relazione.

Pamela le ha fatto notare che, se si sta ponendo queste domande, forse deve ancora lavorare sulla sua libertà e identità, e forse non è ancora il momento giusto per lei di vivere una relazione d'amore. "Probabilmente hai ragione," ha ammesso la ballerina, "non sono ancora pronta a stare con una persona."

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Javier Martinez a Shaila Gatta: "Faccio un po' fatica a lasciarmi andare"