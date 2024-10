Lorenzo Spolverato del Grande Fratello: “Le prendi” dice a Helena Prestes, arriverà un provvedimento?

Nuovo scivolone di Lorenzo Spolverato che, in queste prime settimane di Grande Fratello, ha dimostrato di essere un ottimo concorrente da reality, ma allo stesso tempo sta avendo atteggiamenti che, a lungo andare, potrebbero costargli la permanenza nella Casa più spiata d'Italia. Nelle ultime ore, infatti, il web ha richiesto, ancora una volta, la sua squalifica.

Il linguaggio violento di Lorenzo scatena polemiche

La puntata del 3 ottobre del reality show ha riservato a Spolverato alcuni momenti di tensione. Il modello milanese ha scoperto che Shaila preferisce essergli amica e approfondire il suo rapporto con Javier Martinez. Più tardi, nella Mystery Room, ha avuto un nuovo scontro con Iago Garcia; tra i due c'è un'antipatia reciproca, e non lo nascondono.

Quando le luci della diretta si sono spente, Lorenzo ha avuto un confronto con Helena. Alla modella brasiliana ha detto di non fidarsi delle parole dell'ex velina, convinto che non sia stata sincera durante la diretta. Lorenzo crede che Shaila provi dei sentimenti per lui e ha invitato Helena Prestas a fare attenzione all'ambiguità della ballerina.

Helena Prestes è una delle concorrenti del Grande Fratello

Più tardi, parlando con Helena, è avvenuto il "fattaccio": Spolverato le ha afferrato con forza la gamba e poi ha provato a zittirla più volte, tanto che lei gli ha detto: "Meno male che in TV non vedono quanto sei brutto". Non contento, Lorenzo le ha risposto con "Le prendi, le prendi", accompagnando le parole con il classico gesto della mano minacciosa.

In passato Lorenzo aveva già fatto infuriare gli spettatori quando aveva affermato che anche l'amore tossico deve essere considerato amore e aveva aggiunto: "Io la mia ex non la volevo vedere tanto felice, vi dico la verità". Parole che, unite agli episodi recenti, dovrebbero far riflettere gli autori del reality show.