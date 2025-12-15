Grande Fratello, chi va in finale? I sondaggi premiano Omer ma attenzione al colpo di scena

Oggi non è la finale, ma una puntata decisiva: Domenico e Omer si giocano l'accesso all'ultimo atto del reality. I numeri parlano chiaro, ma il pubblico può ribaltare tutto.

Oggi, 15 dicembre, sarebbe dovuto essere il giorno della finale del Grande Fratello. Le luci della Casa più spiata d'Italia avrebbero dovuto spegnersi per mano dei finalisti, per poi riaccendersi a marzo con la versione VIP, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. Invece, questa sera andrà in onda la penultima puntata del reality, che si concluderà giovedì prossimo. Domenico D'Alterio e Omer Elomari sono attualmente in nomination e uno di loro dovrà lasciare il programma. Scopriamo cosa dicono i sondaggi.

I quattro finalisti certi del Grande Fratello

Durante la puntata di lunedì 8 dicembre, inizialmente annunciata da Simona Ventura come penultima del programma, è stato definito il quadro quasi completo dei finalisti, grazie a una serie di televoti flash. Dopo Giulia Soponariu e Jonas Pepe, sono stati proclamati finalisti anche Anita Mazzotta e Grazia Kendi. Il quinto finalista verrà scelto questa sera dal pubblico, una volta chiuso il televoto aperto al termine del dodicesimo appuntamento.

Giulia Soponariu è una delle finaliste del Grande Fratello

Omer o Domenico, chi andrà in finale?? I sondaggi aggiornati

Questa sera uno dei due concorrenti in nomination dovrà lasciare la Casa, attraversando la celebre porta rossa. Il televoto è positivo e il pubblico sta scegliendo chi mandare in finale tra Domenico e Omer. La media dei principali sondaggi online indica al momento questo scenario:

Omer : 66,91%

: 66,91% Domenico: 33,09%

Questi dati suggerirebbero una netta vittoria per il concorrente di origini siriane. Tuttavia, già la scorsa settimana Domenico, dato per spacciato dai sondaggi online, è stato salvato dal televoto del pubblico generalista, che spesso non partecipa alle votazioni sul web ma vota tramite SMS o l'app di Mediaset.

Come è passata la settimana dei due nominati

Nel corso di una settimana piuttosto tranquilla, i due nominati si sono confrontati soprattutto sulle loro questioni sentimentali irrisolte. Omer, che nell'ultima puntata ha avuto un acceso confronto con Rasha, si è detto dispiaciuto per l'uscita della ragazza in semifinale. Ha confessato di sentire molto la sua mancanza nella Casa e di sperare che, una volta fuori, possano chiarirsi. Omer non sa che l'ex gieffina ha chiesto alle sua follower di votare per lui.

Domenico, dal canto suo, ha raccontato quanto Valentina abbia rappresentato tutto per lui. La considera una donna fondamentale nella sua vita, sempre presente nei momenti difficili: "Mi ha sempre sostenuto". Si è detto disposto ad accettare qualsiasi decisione di Valentina, che sembra invece aver messo un punto alla loro storia.